Forma e colore degli occhi sono importanti quando occorre scegliere il giusto ombretto per mettere in risalto lo sguardo.

In base ai propri occhi, è consigliabile scegliere il make-up più adatto. Non tutti gli ombretti sono adatti a tutti i colori di occhi. Ci sono alcuni colori che possono aiutarti a mettere in risalto i tuoi occhi. Altri, al contrario, possono creare – uniti al colore dell’iride – un mix davvero tremendo. Ciò che è certo è che il trucco occhi può davvero fare miracoli.

Il giusto make-up può valorizzare la forma dello sguardo, così da non spegnere l’occhio e, invece, illuminarlo. Esistono vari tipi di occhi: occhi incappucciati, infossati, rotondi, piccoli o grandi e non solo. Scegli l’ombretto giusto a seconda dell’occhio per esaltare il tuo sguardo.

Ombretto per occhi incappucciati, infossati e altro: i consigli per uno sguardo magnetico

Ci sono alcune semplici regole che possono trasformare il make-up in modo efficace e semplice. L’ombretto è un cosmetico chiave, quando si parla di sguardo. Va scelto in base alla forma dell’occhio e al suo colore. È perfetto per valorizzare gli occhi e correggere, quindi, delle imperfezioni. Può esserci un ombretto per occhi incappucciati, infossati e altro. Ecco alcuni consigli per uno sguardo magnetico.

Occhi incappucciati: crea profondità, scurendo l’angolo esterno e mettendo l’ombretto opaco nella piega. Cerca di evitare i glitter. Occhi infossati: in questo caso, è consigliabile scegliere colori chiari sulla palpebra mobile ed evitare gli ombretti scuri da applicare nella piega. Occhi a mandorla: in questo caso, sono perfetti gli smoky eyes con eyeliner sfumato, che sottolineano la forma elegante dell’occhio. Occhi grandi: applica degli ombretti scuri, sfumando. Occhi piccoli: in questo caso, usa ombretti luminosi e chiari sulla palpebra mobile, così come sotto l’arcata sopraccigliare. Occhi tondi: via libera a ombretti chiari sulla palpebra mobile e ombretto scuro nella piega della palpebra, sfumando. Occhi marroni o neri: tortora, rosa cipria, marrone, lilla e toni del blu sono i colori adatti a questo tipo di occhi. Con una carnagione un po’ più scura, potresti osare la matita nero e un ombretto grigio piombo. Occhi nocciola: naturalmente, scegliere l’ombretto giusto non è facile. Innanzitutto, deve essere complementare al colore dell’occhio e armonizzarsi alla carnagione. Per gli occhi nocciola, si può optare per verde militare, tortora, sabbia e anche toni più decisi come il prugna e il burgundy. Occhi ambra: una cosa molto importante, per esempio, è evitare di caricare l’occhio con tante tonalità diverse, perché finiscono con il distogliere l’attenzione dall’iride. In questo caso, scegli colori come il pesca, l’arancione, il salmone, l’azzurro e le tonalità del blu. Occhi azzurri: per occhi chiari come l‘azzurro sono indicati pesca, ma anche bronzo e marrone caldo, oppure puoi osare con dei grigi. Non usare molto nero, perché rischi di creare troppo distacco con l’azzurro dei tuoi occhi. Sostituisci, quindi, la matita nera con una marrone che metterà, comunque, in risalto i tuoi occhi senza appesantirne il contorno. Occhi verdi e grigi: adopera un ombretto dal colore complementare come lilla e prugna. Con occhi grigi, evita il marrone, l’arancio, l’oro e il bronzo.

In conclusione, non dimenticare di scegliere i colori che si abbinano al tono della pelle e del colore degli occhi. Scopri anche il trucco occhi a 50 anni e come valorizzare gli occhi da cerbiatta.