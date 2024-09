Il mal di schiena basso o lombalgia può essere particolarmente debilitante. Esistono, però, dei rimedi efficaci per combatterlo.

Purtroppo particolarmente diffuso, il mal di schiena è un disturbo che spesso affligge e non lascia scampo. A essere colpiti sono persone di tutte le età. Ci sono casi in cui può risultare particolarmente debilitante; motivo per cui si è spesso in cerca di rimedi veloci contro la lombalgia.

Quando colpisce la zona lombare, infatti, il mal di schiena viene detto “lombalgia”. Scopriamo i rimedi della nonna per un sollievo immediato contro la lombalgia.

I rimedi veloci e naturali contro la lombalgia

Spesso è proprio nella parte lombare che si concentrano i carichi quando si sollevano e, comunque, è in questa zona del corpo che si concentra anche gran parte del peso del corpo. Può essere descritto come un dolore lancinante, “bruciante” che può avere momenti in cui sembra scomparire. Non esiste un vero e proprio rimedio immediato contro il mal di schiena ma è necessario, prima di tutto, diminuire i carichi per proteggere questa zona del corpo da altri traumi. È importante anche mantenere il peso ideale, perché l’obesità va ad aggravare la situazione.

Il riposo non deve superare le quarantotto ore – altrimenti, la condizione potrebbe peggiorare – mentre dei massaggi decontratturanti possono essere di aiuto se praticati da personale qualificato, così come dell’attività fisica mirata (sempre seguiti da professionisti). Sono da evitare anche i colpi di freddo e i tacchi alti. In generale, bisogna cercare di eliminare quelle abitudini di vita come tenere una postura scorretta, la sedentarietà, crisi d’ansia, stress e via dicendo.

Per un sollievo immediato contro il dolore, possono essere di aiuto gli impacchi caldi. È possibile utilizzare anche pomate e creme ricorrendo a ingredienti come canfora, peperoncino e arnica ad azione rubefacente, antinfiammatorie e analgesiche. In particolare, può essere di aiuto il gel di arnica. Possono essere utili anche tisane rilassanti – lo stress ha una sua importanza, purtroppo – alla valeriana, camomilla, tiglio, zinco o escolzia.

Sintomi, cause e altri rimedi contro il mal di schiena basso

Come detto, il mal di schiena lombare o lombalgia si presenta con sintomi come bruciore e forte dolore nella parte inferiore della schiena, oltre a fitte e difficoltà di movimento. Alcune lombalgie, fortunatamente, guariscono da sole entro qualche giorno – massimo due settimane – ma non sempre è così. In ogni caso, è importante contattare il medico che saprà individuare la causa scatenante e, quindi, la terapia più adatta.

Generalmente, si agisce ricorrendo anche a un antinfiammatorio per mal di schiena come FANS o paracetamolo. Potrebbe essere possibile ricorrere a terapie alternative come osteopatia o agopuntura, ma sarà – per l’appunto – il medico curante o l’ortopedico a valutare la situazione.