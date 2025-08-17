“L’ho lasciato con un WhatsApp”: Roberta Di Padua svela il retroscena mai detto sulla storia con Alessandro Vicinanza – Video

Roberta Di Padua al Salotto di Che Donna racconta alcuni retroscena sulla sua storia con Alessandro Vicinanza: quel messaggio WhatsApp…

A dispetto di quanto pensavano in molti, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza sono ancora insieme, e sono più uniti che mai. Sembrava non ci fosse speranza quando l’ex-cavaliere di Uomini e Donne uscì dal programma con Ida Platano, ma dopo la rottura con lo storico volto del programma di Canale 5, Alessandro si è rimesso in gioco ed ha riallacciato i rapporti con Roberta.

Data la sua personalità, la Di Padua (“sedotta e abbandonata” in precedenza) ha chiesto al cavaliere prove concrete del suo interesse; non sono mancati i tira e molla, ma alla fine i due sono usciti insieme da Uomini e Donne più di un anno e mezzo fa, e ad oggi la loro coppia è ancora solidissima.

In una nuova intervista al Salotto di Che Donna, Roberta ha parlato a tutto tondo del bellissimo momento che sta vivendo, rivelando anche alcuni retroscena sulla sua storia con Alessandro. Quella volta che, con un WhatsApp…

Roberta Di Padua e il retroscena sul fidanzamento con Alessandro Vicinanza: la confessione al Salotto di Che Donna – VIDEO

Il Salotto di Che Donna ha dato modo a Roberta Di Padua di svelare alcuni retroscena a tutti i fan circa il suo rapporto con Alessandro Vicinanza: i due sono felicissimi insieme, ma l’ex-dama di Uomini e Donne, parlando di gelosia, non ha mancato di sottolineare alcuni gesti che le danno fastidio.

In modo particolare, dopo un intero giorno passato fuori con gli amici, la Di Padua ha confessato di essere rimasta molto infastidita. “L’ho lasciato con un WhatsApp” la confessione di Roberta, che ha comunque confermato di non aver ancora fatto una vera e propria scenata di gelosia ad Alessandro.

Scherzando, inoltre, Roberta ha rivelato di sapere sempre cosa fa Alessandro perché in giro ci sono le sue fan che gli mandano foto del suo fidanzato; per l’ex-dama non è di certo il caso di “istruirlo” sui comportamenti da avere con le ragazze che ci provano con lui, anche se ogni tanto, in situazioni estreme, gli dice di fare attenzione. “Altrimenti poi devo rispondere io…non sarebbe carino” sottolinea la Di Padua.

In una frizzante intervista, Roberta si è aperta ed ha parlato a tutto tondo della sua relazione, anche dichiarando espressamente la volontà di entrambi di allargare la famiglia e di avere un figlio insieme.