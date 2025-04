“L’hanno tenuto nascosto”: Harry e Meghan, la soffiata di un amico svela la verità sul loro rapporto

Harry e Meghan tornano sotto i riflettori. Una nuova indiscrezione ci porta dentro la loro quotidianità californiana, dove tutto sembra perfetto… o quasi.

C’è un silenzio curioso che aleggia attorno a Harry e Meghan negli ultimi tempi. Dopo la burrasca mediatica degli ultimi anni, i Duchi di Sussex sembrano aver scelto una strada più discreta, forse più vera, sicuramente più protetta. Eppure, qualche pettegolezzo sta venendo alla luce perché, diciamocelo, quando si è principe e duchessa tenere tutto nascosto è praticamente impossibile.

La coppia, ormai stabilmente radicata sotto il sole californiano di Montecito, ha intrapreso un nuovo capitolo della propria vita fatta di podcast introspettivi e sorrisi da copertina, ma senza l’obbligo di inchinarsi davanti a nessuno. A quanto pare, però, dietro quella facciata di serenità si celano ancora dinamiche familiari sospese, parole non dette e qualche messaggio rimasto senza risposta.

“Dentro la loro bolla”: la nuova vita dei Sussex tra sogni e distanze familiari

In questa nuova fase della loro vita, Harry e Meghan sembrano aver messo radici in una quotidianità che, a detta di chi li conosce bene, ha il sapore di una felicità semplice, quella fatta di colazioni in famiglia, bambini che ridono nei corridoi e calendari che girano attorno alle esigenze familiari più che agli obblighi di palazzo. Qualcuno vicino alla coppia ha lasciato intendere che abbiano approfittato della primavera per ritagliarsi una vacanza in famiglia, un piccolo break per festeggiare il nuovo progetto di Meghan che, come sempre, non ha fatto le cose in piccolo.

Il marchio lifestyle da lei ideato, “As Ever”, è sbocciato come un fiore tra i cactus della California, portandosi dietro quel mix di eleganza, cura maniacale per i dettagli e un tocco di “questo è ciò che sono adesso” che la contraddistingue. Il debutto è stato un successo immediato, i prodotti sono andati a ruba, e c’è da scommettere che nella loro cucina ora ci siano vasetti di marmellata con etichette personalizzate e una scorta di tisane degna di una spa di lusso.

Intanto Harry, più defilato ma non meno coinvolto, continua a sostenere sua moglie in ogni passo, muovendosi con la stessa convinzione con cui un tempo affrontava i doveri reali, ma con addosso un paio di sneakers e lo sguardo sereno di chi ha scelto la sua strada. E al centro di questa vita tutta nuova ci sono loro, Archie e Lilibet, che crescono tra i racconti della buonanotte e le corse in giardino, lontani dai riflettori ma al centro del mondo per i loro genitori.

Il quadro, insomma, sembra quasi idilliaco. Quasi. Perché se la nuova quotidianità californiana funziona alla grande, non si può dire lo stesso per i rapporti con la famiglia reale, che appaiono, diciamo così, un po’ arrugginiti. Pare infatti che Harry abbia scoperto dai giornali del ricovero di suo padre, Re Carlo, senza che nessuno dalla Famiglia si sia preso la briga di avvisarlo personalmente. E se pensavate che con William le cose fossero migliorate, vi sbagliavate, la distanza tra i due fratelli sembra ormai un dato di fatto, tanto che l’ultima volta che si sono parlati potrebbe risalire a quando entrambi portavano ancora l’uniforme.

Eppure, a dispetto dei legami complicati con il passato, i Sussex non si sono fermati. Meghan, per esempio, ha lanciato anche un podcast dove, senza troppi filtri, racconta le gioie e i dolori della maternità e della carriera. L’ultima puntata ha lasciato il segno: ha parlato apertamente di quanto possa essere estenuante prendersi cura dei bambini quando sono malati e, con la voce rotta ma ferma, ha ricordato il dolore dell’aborto spontaneo che ha vissuto nel 2020.

Harry non è rimasto in silenzio. In una delle rare dichiarazioni pubbliche, ha detto di essere profondamente orgoglioso di Meghan e del cammino che sta facendo. Parole semplici, ma cariche di senso, che dipingono un uomo profondamente cambiato, forse più fragile, certamente più vero.

La loro è una storia che continua a far discutere proprio perché non è perfetta. È una vita fatta di scelte coraggiose, di ponti bruciati e di sentieri aperti, di marmellate che vanno a ruba e di telefonate che non arrivano mai. E mentre il mondo li osserva con un misto di ammirazione, scetticismo e un pizzico di invidia, Harry e Meghan, nel loro angolo di mondo, continuano semplicemente a vivere, e lo fanno nel modo che li rende felici.