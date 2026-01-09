Le richieste più folli per i loro camerini, le rockstar hanno diverse manie

Come ben noto le rockstar sono capricciose e bizzarre e per i loro camerini durante i tour hanno fatto spesso, nella storia del rock, richieste assurde

Le volontà nel backstage dei concerti possono sembrare assurde quando circolano online senza contesto. In realtà, i camerini sono uno dei pochi luoghi in cui gli artisti possono stabilire le proprie condizioni prima di uno spettacolo.

Nel corso degli anni, le indiscrezioni trapelate hanno rivelato come le icone del rock gestiscano quel momento in modo diverso, a volte con richieste che sembrano davvero incredibili.

Rockstar e richieste assurde per i loro camerini

Una volta i Van Halen fecero una richiesta insolita nel loro contratto: una ciotola di M&M’s senza le caramelle marroni. Sulla carta sembrava una cosa meschina, ma aveva uno scopo pratico. Gli spettacoli della band dipendevano da un allestimento preciso, attrezzature pesanti e rigidi limiti elettrici.

Quella piccola istruzione funzionò da sistema di allarme. Se fosse stata ignorata, la troupe avrebbe capito che il locale avrebbe probabilmente violato anche il resto del contratto, ed era giunto il momento di ispezionare il palco più attentamente prima che qualcuno salisse.

Prince invece richiese che tutto ciò che si trovava nel suo camerino rimanesse sigillato in plastica trasparente fino al suo arrivo e alla sua rimozione personale. Cibo, mobili e persino piccoli oggetti dovevano rimanere intatti. La regola creava un ambiente controllato ed eliminava le sorprese. Imponeva anche tempistiche rigorose, poiché nulla poteva essere preparato in anticipo senza violare la condizione.

Gli AC/DC nel corso della loro carriera è capitato che chiedessero bombole di ossigeno nel backstage durante i loro spettacoli. Dopo lunghe e impegnative esibizioni, i membri della band prendono qualche respiro prima di tornare sul palco. Non si tratta di una trovata o di un lusso. Anni di esibizioni rumorose e fisiche hanno lasciato il segno, e il recupero diviene parte del lavoro.

Mentre Madonna voleva un sedile del water nuovo di zecca nel bagno del suo camerino prima del suo arrivo. Il sedile esistente doveva essere rimosso prima, anziché essere pulito o coperto. Un ferro e un asse da stiro dovevano essere collocati nei camerini dei Led Zeppelin senza alcuna spiegazione. Per una band nota per gli eccessi, la richiesta sembra stranamente banale. In seguito, i membri della troupe dissero che servivano a mantenere presentabili gli abiti di scena tra uno spettacolo e l’altro, soprattutto durante i lunghi tour, dove le pieghe si accumulavano più velocemente di quanto si potesse lavare.

Paul McCartney voleva piante vive nel suo camerino, con una regola chiara: ognuna doveva avere una determinata altezza, espressa in piedi. La troupe doveva sceglierle con cura e misurarle prima di sistemarle. Le piante venivano tenute vive durante lo spettacolo, per dare un senso di stabilità e autenticità alla stanza, non come uno spazio allestito e riordinato ogni sera.

Invece di affidarsi a ciò che un locale offriva, Eric Clapton viaggiava con il suo biliardino. Per sistemarlo, bisognava liberare spazio nel backstage. Il tavolo compariva regolarmente, tour dopo tour, creando una routine pre-spettacolo familiare.

Iggy Pop come i Van Halen, per far leggere bene il suo accordo, inseriva la richiesta di avere nel camerino i sette nani. L’assurdità ha sempre costretto gli organizzatori a leggere attentamente il resto del documento, anziché scorrerlo velocemente. E per concludere in bellezza gli orsetti gommosi Haribo invece erano una richiesta del cattivissimo Marilyn Manson.