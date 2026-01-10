L’audacia dei collant rossi, come portare l’accessorio più amato e gettonato di questo inverno – CheDonna.it

Come indossare i collant rossi, un capo stravagante ma al tempo stesso elegante e particolare per poter fare sempre la differenza molto amato questo inverno

I collant colorati hanno avuto un momento di gloria lo scorso inverno, con sprazzi di rosso acceso, blu cobalto, verde chartreuse e lilla che spuntavano sotto gli orli di celebrità e trendsetter da New York a Parigi.

I collant rossi, i più audaci del gruppo, sono tornati nei nostri guardaroba, ma per questa stagione l’intera gamma di sfumature è a disposizione.

È un accessorio che può essere indossato tutto l’anno, ma che risplende soprattutto sullo sfondo dei toni neutri e freddi invernali. Tonalità che vanno dal vivace rosso papavero al bordeaux intenso sono perfette per ravvivare sobri abiti neri e completi in seta o per aggiungere un tocco di fascino e giocosità ai cappotti invernali più austeri.

Come indossare i collant rossi tra eleganza e trasgressione

Con un tubino nero. Anche se in questo periodo dell’anno è facile indossare un guardaroba total black, non rinunciare ancora al colore. Per riscaldare un tubino nero per una festa o una cena intima a due, indossa un paio di collant rossi. Sono classici e un po’ sensuali, nel migliore dei modi. Mantieni il resto del look semplice, completando con un tacco a spillo in camoscio e gioielli in onice.

Con quattro sfumature di rosso. Il modo migliore per mettere in mostra il tuo stile è creare un look concentrandosi su un solo colore. Inizia con un dolcevita bordeaux abbinato a una gonna color vino. Indossa una calzamaglia rosso e tacchi rosso acceso, e completa con un orecchino argentato per un tocco di freschezza. Il segreto è osare con le texture e sfumare i colori per far risaltare il look.

Con un cappotto di montone. Il freddo richiede un cappotto ampio e caldo. Un tight rosso può impedire al tuo capospalla di rubare completamente la scena, soprattutto se indossato sotto un elegante abito in maglia in una tonalità neutra. Aggiungi un po’ di altezza con uno stivale in pelle con tacco a spillo.

I collant rossi possono passare da un look vivace e allegro a uno più casual e cool se abbinati a un denim scuro. Aggiungi un top in maglia asimmetrico per un tocco giocoso, stivali bassi per camminare e una borsa capiente per contenere tutto il necessario, e otterrai il look perfetto per il weekend fuori porta.