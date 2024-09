Laser per togliere le smagliature: come funziona e quanto costa

Le smagliature sono un inestetismo che interessa molte donne. Il trattamento laser è indicato per toglierle o ridurle.

Inestetismo cutaneo particolarmente diffuso, le smagliature sono un problema estetico di cui molte donne farebbero volentieri a meno. Fortunatamente, con l’avanzamento della tecnologia dermatologica esistono dei trattamenti che possono eliminare o, comunque, diminuire le smagliature.

Tra i trattamenti migliori, grazie alla sua capacità di migliorare l’elasticità della pelle, figura il laser per togliere le smagliature. Scopriamo come funziona e quanto costa.

Laser per togliere le smagliature: come funziona

Come combattere le smagliature, quindi? Si sa che in vendita esistono creme, oli, lozioni e altri prodotti che hanno come obiettivo quello di migliorare o prevenire le smagliature, ma è lecito chiedersi se ci sia o meno qualcosa di definitivo per la rimozione delle smagliature. A rispondere a questa domanda arriva il laser per togliere le smagliature.

Questo tipo di trattamento sembra sia più efficace sulle smagliature di colore rosso – quelle più recenti – e sembra che, sfortunatamente, non sia efficace allo stesso modo contro quelle bianche più datate. Le smagliature sono un cambiamento del derma che, con i trattamenti laser, possono migliorare: questi, infatti, riducono la profondità delle smagliature, stimolando la produzione di collagene ed elastina.

Durante il trattamento si penetra, dunque, negli strati più profondi della pelle, utilizzando un fascio di luce concentrato. Questa luce viene, quindi, assorbita da acqua e melanina nella pelle, scaldando i tessuti e stimolando – come detto – la produzione di elastina e collagene. Con il tempo, il risultato è quello di una pelle più liscia e con meno smagliature: smagliature addio!

Il laser contro le smagliature fa male? Quanto costa? Quante sedute servono?

Ma il laser contro le smagliature fa male? Si tratta di un trattamento che non richiede punti o tagli; motivo per cui non ci sono particolari rischi per la salute. Per chi ha la pelle scura, ad ogni modo, il laser per togliere le smagliature non è consigliabile: potrebbe, infatti, verificarsi iperpigmentazione nella pelle.

Per quanto riguarda il numero di sedute, questo varia in base alle dimensioni delle smagliature e al tipo di laser utilizzato. In generale, comunque, i pazienti notano un miglioramento già dopo poche sedute.

Quanto costa? Il trattamento laser dura dai novanta minuti circa ai trenta minuti a seduta e il prezzo dipende, ovviamente, dal numero di sedute che saranno necessarie. In linea generale, si parla di una cifra che va dai 250 euro ai 700 euro per un ciclo di trattamento dalle sei alle otto sedute.