L’anello di fidanzamento, come scegliere quello giusto: alcune semplici regole

Comprare l’anello di fidanzamento è uno di quei momenti fondamentali e rischiosi al tempo stesso, trovare quello giusto, indovinare i gusti di un oggetto che sarà estremamente importante per la vita di coppia, non è mai semplice.

Nel grande schema degli acquisti della vita, un anello di fidanzamento è una scelta tanto emozionante quanto scoraggiante. Ogni coppia è diversa e, a seconda del vostro approccio, potreste optare per una sorpresa totale con l’anello, cercando di cogliere indizi dalle bacheche Pinterest o dalla lista dei follower di Instagram della vostra dolce metà, o scegliere un anello con la piena partecipazione della vostra futura fidanzata.

Indipendentemente dal materiale con cui si ha a che fare, ci sono molti aspetti da considerare nel percorso di acquisto di un anello, soprattutto se si parte da zero con poca o nessuna conoscenza del mondo della gioielleria. Dall’incastonatura al metallo fino alla pietra, il processo di selezione di un anello di fidanzamento comporta una serie di scelte.

Anello di fidanzamento, come trovare quello giusto

In primo luogo non lasciarti travolgere da una tendenza in fatto di gioielli. Un anello di fidanzamento dovrebbe essere un simbolo classico e senza tempo del vostro amore, destinato a durare per sempre, quindi l’obiettivo dovrebbe essere trovare la pietra perfetta per la vostra futura fidanzata. Osserva i suoi gioielli attuali per capire quale si adatta meglio al suo stile. È una persona che ama l’oro o il platino? Indossa gioielli vistosi o opta invece per pezzi minimal? Prendi spunto dal suo stile per scegliere il pezzo che vorrà indossare ogni giorno per il resto della sua vita.

C’è chi preferisce fare una sorpresa, e questo in genere va per la maggiore. Potreste anche, per evitare delusioni, coinvolgere in qualche modo il partner, magari farsi indicare qualche gioiello che rientra nei suoi gusti per capire effettivamente come potersi orientare per l’acquisto.

Se preferisci che la scelta dell’anello sia una sorpresa assoluta, ci sono comunque dei modi per scoprire che tipo di anello piacerà al tuo partner. Fai attenzione a ciò che ha guardato, le bacheche di Pinterest, lo stile personale e persino i suoi gusti in fatto di arte o musica sono tutti indizi utili.

Oltre a esaminare l’aspetto di una pietra a occhio nudo, gli esperti di diamanti si affidano alle “quattro C” del diamante: colour (colore), clarity (purezza), cut (taglio) e carat (caratura, cioè peso). È importante prestare attenzione a queste caratteristiche, ma la classificazione del certificato dovrebbe essere solo uno dei tanti fattori da considerare nel processo decisionale. Non serve una pietra di classe D Flawless per creare un anello splendido. È meglio giudicare una pietra in base alla sensazione che trasmette piuttosto che in base alla classificazione.

Le dimensioni del diamante contano solo se tu (o la tua futura fidanzata) pensi che siano importanti, a meno che non pensiate che sia la cosa più importante per il vostro futuro coniuge. In tal caso, valutate le vostre opzioni. Forse vale la pena considerare di dare più importanza alle dimensioni e meno al colore e alla chiarezza. L’anello è più un’estensione dello stile personale di qualcuno, e a volte questo significa rinunciare intenzionalmente a ‘lustrini’ e pesi elevati.

Valuta la possibilità di collaborare direttamente con un gioielliere per creare un anello personalizzato. Personalizzare è più speciale che entrare in un negozio e scegliere qualcosa. In generale, molte persone ora vogliono qualcosa che sia a metà strada tra vintage e moderno. Non si tratta più tanto di un diamante di grandi dimensioni: ci vuole la qualità più delle dimensioni, o una forma unica, come il taglio a rosa, molte persone stanno abbandonando del tutto i diamanti in favore di pietre meno preziose ma più particolari.

Acquistare l’anello di fidanzamento può essere un compito arduo: chiedete un piccolo aiuto ai vostri amici. Chiedete consigli sui gioiellieri a chi si è già fidanzato e rivolgetevi a qualcuno che conosce voi e il vostro futuro coniuge e di cui rispettate i gusti. Nove volte su dieci la persona per cui state acquistando l’anello ha già un’idea chiara di ciò che desidera e potrebbe averla espressa all’amica (o aggiunta a una bacheca di Pinterest).

Quell’amica saprà esattamente cosa desidererà la vostra futura fidanzata, che si tratti di un diamante taglio cuscino con incastonatura a forma di alone o di una fede in oro rosa con un singolo brillante rotondo.