La vecchia crema solare che hai in casa ti farà risparmiare migliaia di euro (ma come fai a non saperlo!)

La vecchia crema solare che hai in casa ti farà risparmiare migliaia di euro:scopri come riutilizzarla efficacemente per proteggere la pelle senza spendere di più. Un trucco semplice e sorprendente che trasforma un prodotto dimenticato in un alleato prezioso.

Dimenticata in fondo a una borsa da spiaggia o in un cassetto, la vecchia crema solare è uno di quegli oggetti che tornano puntualmente alla ribalta con la bella stagione. Spesso ci si chiede se abbia ancora senso usarla per proteggere la pelle dal sole.

La risposta, nella maggior parte dei casi, è no: dopo l’apertura, la maggioranza dei solari mantiene l’efficacia per circa 12 mesi. Tuttavia, questo non significa che debba finire nell’immondizia. In tempi di prezzi in salita e attenzione crescente agli sprechi, sapere come riutilizzare in modo sicuro e intelligente una crema solare scaduta può tradursi in un risparmio concreto.

Utilizza la crema solare così quando non è più adatta alla pelle

Ci sono segnali inequivocabili che indicano quando una crema non è più adatta alla protezione UV: la consistenza che diventa troppo liquida o grumosa, il profumo che vira all’irrancidito, la separazione in fase oleosa e acquosa. In questi casi, evitate l’uso su bambini, pelli sensibili o irritate e sul viso. Tuttavia, la composizione delle creme solari — una miscela di oli, emollienti e polimeri — le rende utili in diversi contesti domestici.

La texture oleosa della crema solare può essere un lubrificante per cerniere, cassetti e serrature. Inoltre, agisce come un balsamo leggero su scarpe, borse, cinture e divani in pelle o ecopelle. Dopo lavori in giardino, le mani secche e macchiate trovano sollievo con un impacco di crema solare. Un velo di crema può anche creare una barriera idrofoba su metalli esposti, proteggendoli da umidità e ruggine. Infine, gli oli emollienti sono ottimi per rimuovere adesivi, etichette e residui di colla.

L’utilizzo di una vecchia crema solare come lubrificante per cerniere, sgrassatore per adesivi, balsamo per pelle e protettivo antiruggine può rappresentare un risparmio significativo. Se la pratica del riuso entra nelle abitudini domestiche, il risparmio cumulato nel tempo può diventare consistente, riducendo anche i rifiuti e gli acquisti duplicati.

È importante ricordare di non usare la vecchia crema solare come protezione solare, su bambini, pelli sensibili, viso o aree irritate. Evitare l’uso se l’odore è rancido o la consistenza è separata in modo irreversibile. Inoltre, non applicarla su componenti meccaniche che richiedono lubrificanti specifici o mescolarla con altri prodotti.

Se decidete di tenere la crema per i riusi domestici, conservatela in un luogo fresco e al riparo dalla luce, lontano da fonti di calore. Etichettate il flacone con “solo uso domestico” per evitare confusione. Se invece è irrancidita, conferite il contenuto come rifiuto indifferenziato e sciacquate il flacone prima di riciclarlo nella plastica. Un semplice controllo visivo e olfattivo è il modo più rapido per decidere se è ancora adatta agli usi alternativi descritti.