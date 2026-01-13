La splendida pianta da interno che prospererà sulla finestra della tua cucina – CheDonna.it

Le piante rendono la casa un ambiente più, piacevole, ospitale e fresco. In cucina ce n’è in particolare una da collocare che vi farà sentire subito a casa

Senza piante una casa è vuota, non solo sono presenze piacevoli, belle a vedersi (se le sai curare e non le trascuri) ma spesso sono anche benefiche.

In cucina in particolare non è sempre semplice poter piazzare una bella pianta adatta ad un ambiente super luminoso, come in genere sono le cucine. Questa pianta è bellissima, non è per nulla esigente, richiede poche cure, si adatta bene e fa un gran figurone.

La pianta per una bella cucina luminosa, la Schefflera

Le Schefflera sono spesso vendute come piante da interno a bassa manutenzione e rappresentano un’ottima aggiunta per la maggior parte delle cucine. Queste piante, note anche come alberi ombrello, prediligono la luce intensa e indiretta, una caratteristica già presente in molte cucine, soprattutto quelle con finestre esposte a est, dove la luce è intensa. Anche le finestre esposte a ovest possono funzionare, a seconda dell’intensità del sole pomeridiano, mentre le finestre esposte a sud sono più imprevedibili e di solito necessitano di un qualche tipo di filtro.

Questo è uno dei motivi per cui le schefflere sono tra le piante perfette per la cucina, poiché si tratta di ambienti spesso essere più luminosi di altri, ma con mobili e strutture che potrebbero impedire alla luce di essere troppo intensa. Le cucine sono anche più calde e un po’ più umide rispetto ad altre stanze, il più delle volte, e queste piante apprezzano questo tipo di ambiente. Sebbene le schefflere siano più tolleranti, troppa luce solare può potenzialmente danneggiare le foglie, quindi se queste iniziano a sbiadire o bruciare, la luce è probabilmente troppo forte e deve essere attenuata o regolata.

Per quanto riguarda la collocazione, le schefflera non hanno bisogno di grandi attenzioni, anche se di solito non amano essere esposte a troppa luce solare, soprattutto in finestre molto grandi, quindi è meglio allontanare leggermente la pianta dalla finestra. Anche usare una tenda trasparente può essere d’aiuto, soprattutto durante l’estate. Un altro aspetto da considerare è lo spazio, poiché le schefflera possono crescere molto nel tempo, quindi è importante dare loro abbastanza spazio per espandersi senza essere ostacolate da mobili o elettrodomestici. Sono piante abbastanza tolleranti, ma le correnti d’aria fredda potrebbero stressarle, soprattutto in inverno.

Quindi, se la finestra della cucina diventa un luogo freddo, è meglio tenere la pianta leggermente arretrata piuttosto che premuta contro il vetro. E durante la stagione di crescita, la fertilizzazione può aiutare a sostenere una crescita sana. Dovresti usare un fertilizzante specifico per piante d’appartamento con un rapporto Azoto-Fosforo-Potassio (NPK) di 20-20-20 o 10-10-10 e concimare la pianta una o due volte al mese durante la stagione di crescita. Un altro motivo per cui le schefflere si adattano bene alle cucine è che sono piuttosto tolleranti ai piccoli cambiamenti di routine.

In spazi più frequentati come le cucine, può capitare di saltare le annaffiature, ma questa pianta tende a gestirle meglio di altre più esigenti. Infatti, preferisce che il terreno si asciughi leggermente tra un’annaffiatura e l’altra piuttosto che essere innaffiata eccessivamente per evitare malattie come il marciume radicale. Saprai che è pronta per essere innaffiata quando lo strato superficiale del terreno si sarà completamente asciugato. Assicurati che l’acqua che le dai sia tiepida per ottenere migliori risultati. Se si impolvera, le foglie rispondono bene anche a una pulizia occasionale per renderle di nuovo lucide, il che è sempre un vantaggio in una stanza con molto vapore, grasso di cottura e attività frenetica.