La nuova borsa di Belen Rodriguez ha un costo che non lascia indifferenti: quanto vale

A ogni stagione, puntuale come un orologio atomico, Belen Rodriguez incanta i follower sfoggiando una nuova borsa.

Quanto costerà il suo ultimo acquisto? La domanda, così posta, è forse fuorviante, dato che potrebbe lasciar intendere una spesa da parte della bella argentina. Ma che spesa ci sia stata davvero è poco probabile… Parliamo di borse. Accessori firmati, di gran classe, che fanno spesso morire di invidia molte follower della showgirl. Lei può permettersele, cambiando modello quasi ogni giorno, e sfoggiando un nuovo acquisto di grande impatto quasi ogni mese, a cadenza fissa.

A dicembre 2023, i fan di Belen Rodriguez ammirarono il primo regalo ufficiale fattole da Elio Lorenzioni (il compagno arrivato dopo il divorzio da De Martino): una borsa Chanel in pelle, nuance pastello ed effetto specchio metallizzata. Un bel regalino dal costo al dettaglio di 6.000 euro circa.

In corrispondenza delle vacanze di Natale, l’argentina si è invece fotografata allo specchio con una borsa a tracolla di lana beige firmata Celine. Silhouette a secchiello, chiusura con lacci e pompon e decori in stile nordico: roba da passeggio pomeridiano, ma sempre glamour e di tendenza, e dal prezzo superiore ai 1.000 euro.

Con l’avvicinarsi della primavera, ad aprile 2024, l’argentina ha invece sfoggiato una nuova borsa firmata Amato Daniele. Una Queen mama ivory, un accessorio fatto a mano con chiusura in oro dal prezzo di circa 1.000 euro. A giugno, già pronta per le lunghe vacanze, Belen Rodriguez si è invece mostrata su una IG story con valige da viaggio e poi con una borsa crochet firmata Prada. Un accessorio di lusso in vendita al prezzo 1.350 euro sul sito ufficiale della maison di moda.

Una nuova borsa di classe nella sterminata collezione di Belen Rodriguez: quanto costa

Poi, una volta cominciata ufficialmente l’estate, la trentanovenne di Buenos Aires ha voluto rivelare ai propri appassionati follower l’aspetto di un’altra new-entry di classe: un’altra Prada in pelle verniciata con applicazioni floreali in stile vagamente vintage, con fiorellini stilizzati in forma geometrica. Costo? Meno del solito: 950 euro.

Insomma, è difficile stare dietro, specie per coloro che vogliono ispirarsi al look della showgirl argentina o imitarla nella scelta degli accessori da indossare. Poi, nelle scorse ore la Rodriguez ha deciso di esagerare fotografando sul letto l’ultima aggiunta alla sua collezione di borse.

Se lo può permettere. E poi è un’influencer. Ciò significa che le grandi firme si renderanno disponibile a regalarle accessori in cambio della pubblicità che l’argentina è in grado di fare. Dopotutto, Belen è da sempre nota per la sua grande passione per le borse di lusso. La sua collezione oggi sarà vastissima, essendosi nel tempo arricchita con pezzi di marchi prestigiosi come Chanel, Dior, Hermès e Bottega Veneta, e non solo…

Torniamo all’ultima borsetta. Si tratta di una Louis Vuitton, modello Metis East West, in pelle Monogram Empreinte. Un classico contemporaneo che combina emblematici elementi della maison con dettagli più originali e pop. Il prezzo, per la versione a tracolla, è di 2.200 euro con sconto. Quella di Belen è appunto una borsa a tracolla in pelle blu con fodera rossa, sempre in pelle.