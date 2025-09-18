La Forza di una donna: Sirin distrugge una famiglia intera! La confessione che fa crollare Enver – chedonna.it

Le prossime puntate de La forza di una donna si fanno sempre più cariche di tensione e Sirin ne sarà, ancora una volta, la causa principale: cosa accadrà.

La forza di una donna sta completamente mandando in tilt il pubblico di canale 5. Con i suoi clamorosi colpi di scena ed eventi inaspettati, la dizi turca sta andando in onda con delle puntate davvero impressionanti, mettendo d’accordo tutti i suoi spettatori.

In questi ultimi episodi andati in onda in Italia, la famiglia di Bahar ha scoperto tutta la verità su Sarp. L’uomo, da sempre creduto morto, in realtà è vivo e vegeto e, in questi lunghi quattro anni lontano da casa e dalla sua famiglia, si è fatto una nuova vita con moglie e figli. Un colpo di scena sconvolgente, che ha lasciato tutti perplessi.

A quanto pare, però, sembrerebbe che le sorprese non finiranno assolutamente qui. Da quanto fanno sapere le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 21 al 27 settembre, infatti, pare che nelle puntate de La forza di una donna accadrà l’impensabile, soprattutto per quel che riguarda il personaggio di Sirin.

La forza di una donna, spoiler dal 21 al 27 settembre: Enver deluso da Sirin

Le puntate de La forza di una donna che andranno in onda dal 21 al 27 settembre saranno un susseguirsi di colpi di scena. A partire dal ritorno di Sirin, che annuncerà di essere pronta a donare il suo modello a Bahar, fino alla scoperta shock di Nezir sul conto di Sarp, gli episodi della dizi turca saranno totalmente imperdibili.

Da quanto fanno sapere gli spoiler, pare che Sirin – dopo essere stata per diverso tempo a casa di Suat ed aver goduto della sua ricchezza – deciderà di fare ritorno dalla sua famiglia, annunciando a tutti di essere pronta a donare il suo midollo a Bahar. Una notizia completamente inaspettata, soprattutto se si tiene a mente l’odio che la ragazza prova nei confronti di sua sorella, che verrà accolta da tutti con grande piacere e gioia.

La felicità di Enver, però, verrà molto presto sconvolta da una rivelazione completamente sorprendente sul conto di sua figlia. Sia lui che sua moglie Hatice, infatti, riceveranno la visita di Piril, che nel frattempo è scappata dalla furia di Nezir, e verranno a sapere che Sirin ha avuto una relazione sia con Sarp che con suo padre Suat. Da qui, quindi, la coppia di coniugi capirà da dove provengono i soldi ritrovati a casa e perché la ragazza veste con vestiti di lusso.