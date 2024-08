Kate ha scoperto il segreto che William le aveva nascosto: tutto il mondo sconvolto

Nuovi retroscena sulla più amata tra le coppie reali, svelato un segreto che riguarda Kate Middleton e William d’Inghilterra.

Il principe del Galles è di fatto un Re senza corona, da quando Re Carlo e Kate Middleton si sono ammalati, il peso della famiglia reale è ricaduto nella gran parte sulle spalle di William. Il 42enne ha dovuto affrontare questi momenti di difficoltà senza l’appoggio del fratello, Harry e William sono apparsi per anni una coppia indissolubile, tuttavia gli ultimi anni hanno creato una frattura, forse irreparabile, su quello che agli occhi del mondo intero era un rapporto idilliaco.

Una nuova rivelazione sulla coppia reale ha scatenato sorpresa in tutto il regno d’Inghilterra.

Dopo 13 anni di matrimonio è emerso retroscena sulla proposta di matrimonio che tira in ballo anche la rimpianta Lady Diana Spencer, scomparsa prematuramente. il 31 agosto 1997.

Principe William, la rivelazione su Diana spiazza tutti

In molti ricorderanno i teneri scatti d’amore del Principe William e di Kate Middleton in occasione dell’annuncio del loro fidanzamento. I due futuri sposi indossavano abiti perfettamente coordinati sui toni del blu, con l’anello di fidanzamento in bella vista: uno zaffiro da 12 carati circondato da 14 diamanti solitari e incastonato in oro bianco da 18 carati, impossibile non notarlo alla mano della Principessa.

L’anello appartenuto alla principessa Diana è stato scelto da William per chiedere la mano alla sua futura moglie in Kenya, nel 2010. Il segreto del Principe William riguarda proprio il posto scelto per la romantica dichiarazione d’amore, il Kenya ha infatti per lui un valore molto particolare.

“È il posto in cui mio padre portò me e mio fratello poco dopo la morte di nostra madre. – ha ammesso William in un’intervista – E quando ho deciso dove fare la proposta a Catherine, non mi è venuto in mente un posto più adatto del Kenya per inginocchiarsi.” Una proposta non facile per il Principe, al punto da aver girato in lungo e in largo per la nazione africana con l’anello dello zaino per tre settimane.

Una tenerezza che ha stupito molto i sudditi d’Inghilterra che tutto si aspettavano meno che vedere questo aspetto romantico e sensibile del loro futuro Re. William e Kate hanno poi potuto contare sempre nell’amore dei sudditi, fin da subito molto convinti dalla Middleton, certi che avrebbe potuto raccogliere con merito l’eredità della Principessa Diana.

Tuttavia, a tal proposito intervenne proprio William, rassicurando quella che al tempo era la sua futura moglie in merito al seguire le orme di Lady D: “Nessuno sta cercando di riempire le scarpe di mia madre, quello che ha fatto è stato fantastico. Si tratta di creare il proprio futuro e il proprio destino e Kate farà un ottimo lavoro in questo.“