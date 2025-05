In arrivo oltre 1000 euro alle mamme: il grosso “regalo” del Governo, come richiederlo

Un aiuto economico importante per le mamme italiane: più di mille euro in arrivo con una nuova misura del Governo. Scopri se e come puoi richiederli.

Negli ultimi mesi si è parlato molto di sostegni alle famiglie, ma pochi immaginavano un intervento così concreto rivolto direttamente alle madri.

Dalle ultime indiscrezioni emerge un pacchetto di aiuti studiato su misura per chi ha figli minorenni, con cifre che potrebbero superare i mille euro a nucleo familiare. Ma come funziona esattamente questo contributo? Chi ne ha diritto e quali passaggi bisogna seguire per ottenerlo?

Mamme in primo piano: in arrivo oltre 1000 euro alle mamme in “regalo” del Governo

Si chiama “Sostegno Materno Integrato” ed è la misura che promette di dare respiro a migliaia di donne alle prese con le spese quotidiane per i figli. Non si tratta di un bonus una tantum ma di un aiuto strutturato che tiene conto del reddito familiare, del numero di figli e di situazioni particolari come la disabilità o la genitorialità singola. Le prime voci parlano di un fondo totale che supera i 300 milioni di euro, con erogazioni che potrebbero iniziare già nei prossimi mesi.

Ecco come funziona il nuovo sostegno. Il cuore della misura è un contributo base di 600 euro per ogni figlio minorenne, che può salire fino a 1200 euro in caso di nuclei monogenitoriali o con figli disabili. Per le famiglie con un ISEE sotto i 25mila euro c’è un’ulteriore integrazione del 30% sull’importo totale, mentre le neomamme che partoriranno nel 2024 riceveranno un premio una tantum di 500 euro indipendentemente dal reddito.

Come fare la domanda? Il Governo ha puntato su una procedura veloce attraverso una piattaforma INPS dedicata dove basterà un’autocertificazione per richiedere il contributo, con pagamenti diretti sul conto entro due mesi dalla domanda. Attenzione però perché i controlli a campione sono previsti e chi dichiara il falso rischia sanzioni non indifferenti.

Non tutte le mamme potranno accedere al beneficio: il tetto massimo è fissato a 40mila euro di reddito individuale, con una riduzione progressiva per chi supera i 30mila. Le libere professioniste iscritte ad albi particolari sono escluse a meno che non dimostrino un calo del fatturato superiore alla metà rispetto al 2022, una condizione che ha già scatenato polemiche tra le lavoratrici autonome.

Gli esperti suggeriscono di mettersi subito in moto aggiornando la posizione INPS e richiedendo il nuovo ISEE 2024, oltre a digitalizzare i documenti sanitari dei figli e verificare di avere SPID o CIEID attivi. Il simulatore provvisorio sul sito del Ministero può già dare un’idea degli importi, anche se il decreto definitivo arriverà solo a fine mese.

I sindacati annunciano battaglia per includere le madri over 45 attualmente escluse, mentre il Governo assicura che questa è solo la prima di una serie di misure per il welfare familiare. Intanto c’è chi vede nel provvedimento un cambio di passo: per la prima volta il lavoro di cura diventa centrale nelle politiche sociali, un segnale che potrebbe aprire la strada a riforme più coraggiose.

Oltre all’impatto economico immediato, questa misura potrebbe cambiare il modo in cui lo Stato si rivolge alle famiglie. Un riconoscimento concreto del ruolo delle madri, per chi si prende cura dei figli.