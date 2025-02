Il segreto degli interior designer per far sembrare ogni stanza più grande: il trucco a cui non crederai!

Grazie ad alcuni trucchi conosciuti dagli interior designer, è possibile ampliare visivamente gli spazi di casa anche se le stanze sono piccole.

Non tutti hanno la fortuna di avere una bella casa grande, con stanze spaziose quanto basta. Eppure, chi vive in un appartamento un po’ più piccolino non è detto che debba gettare la spugna totalmente. Da sempre, esistono dei trucchi che gli interior designer utilizzano per cercare di trasformare qualunque ambiente, rendendolo più accogliente e più ampio visivamente.

Le dimensioni di una stanza, quindi, non dipendono soltanto da quelle “fisiche” e “reali”, ma possono esserci anche semplici illusioni ottiche che, però, danno le loro belle soddisfazioni. Scopriamo insieme il segreto degli interior designer per far sembrare ogni stanza più grande, un trucco a cui non crederai.

Effetti ottici per ingrandire una stanza: i trucchi per una stanza più grande

Gli effetti ottici costano, certamente, meno di una ristrutturazione. Chiaramente, non è la stessa cosa di avere una casa realmente grande, ma può comunque essere di aiuto per dare questa sensazione almeno visivamente. Utilizzando, ad esempio, linee orizzontali e specchi si può fare la differenza. Gli specchi, infatti, creano l’illusione di profondità e riflettono la luce facendo, di fatto, apparire la stanza più grande. Basta posizionarli in modo strategico, così da ampliare lo spazio visivamente, appunto.

È consigliabile arredare con mobili proporzionati alle dimensioni della stanza. Utilizzando dei mobili troppo grandi, infatti, si potrebbe “soffocare” lo spazio. Mobili più piccoli e ben posizionati fanno, certamente, sembrare l’ambiente più arioso. Sono importanti anche i tessuti e i colori dei mobili: meglio, infatti, optare per colori neutri e chiari che aiutano a mantenere un ambiente aperto e luminoso.

Come dare profondità ad una stanza con il colore e far sembrare una stanza più alta

I colori sono lo strumento adatto per creare l’illusione di maggiore spazio. Potresti, ad esempio, dipingere una parete di un colore più scuro, per aggiungere profondità da abbinare, ovviamente, a pareti più chiare: pensiamo a colori come il beige, il bianco o il grigio chiaro, che riflettono la luce ampliando lo spazio, visivamente. Anche il contrasto tra pareti e soffitto può, visivamente, impattare in tal senso. Anche le tende allargano la stanza: sono, infatti, un altro trucco chiave per far sembrare la stanza più grande. Come? Ricorrendo a tende chiare e leggere, montate in alto così da creare l’illusione di soffitti più alti e un ambiente più spazioso.

Il pavimento può far sembrare più grande una stanza, scegliendo una pavimentazione senza motivi complessi, ma cercando di dare una continuità che allargherebbe visivamente la stanza. Ad esempio, piastrelle semplici e grandi o un parquet chiaro. Allo stesso modo, è possibile ricorrere a tappeti monocromatici o dalle linee sottili. Un altro fattore da tenere in considerazione è la luce naturale, che rappresenta un alleato di un ambiente arioso: dove questa viene a mancare si può ricorrere a lampade da terra o alcuni punti luce, che illuminino le zone più buie. Scopri anche come arredare il soggiorno e di più sui colori delle pareti del soggiorno.