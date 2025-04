Il Paradiso delle signore, spoiler di maggio: terribile scoperta per Rosa, cosa accadrà

Nelle puntate del gran finale di stagione de Il Paradiso delle Signore, Rosa si troverà a scoprire una sconvolgente verità: per lei cambierà tutto.

Dopo una stagione ricca di avvenimenti e colpi di scena, Il Paradiso delle Signore si appresta a chiudere i battenti. Il suo attesissimo gran finale di stagione si avvicina e secondo le previsioni andrà in onda nella prima settimana di maggio. Gli episodi conclusivi potrebbero subire delle variazioni a causa delle modifiche ai palinsesti decise in occasione della morte di Papa Francesco.

Per gli appassionati della soap di Rai 1 è arrivato il momento di sciogliere diversi nodi che hanno caratterizzato la trama delle ultime settimane. Le anticipazioni sulla serie rivelano importanti novità che riguarderanno i personaggi di Rosa, Tancredi e Marcello. La giornalista tempo addietro aveva deciso di collaborare con di Sant’Erasmo e il feeling tra i due si è fatto sempre più intenso.

Il loro legame è diventato però, un motivo di tormento per Barbieri. Tra lui e l’amica Rosa infatti, c’era stato un bacio appassionato, di cui la contessa Adelaide non è mai venuta a conoscenza. Marcello nel frattempo, ha ottenuto tramite Rita la conferma che Tancredi è il responsabile del plagio della collezione di Botteri. Una terribile scoperta è dietro l’angolo per Rosa, la cui vita a questo punto prenderà una piega inaspettata.

Il Paradiso delle Signore, tensione tra Rosa, Marcello e Tancredi: colpo di scena finale

Rita ha deciso di confessare la sua complicità con Tancredi nel piano di plagio e si dirà pronta a testimoniare contro di lui. Nelle puntate finali de Il Paradiso delle Signore dunque, Marcello si troverà di fronte ad un bivio: denunciare Tancredi per plagio oppure no? Sarà proprio durante una confidenza di Rita che Rosa giungerà ad un’amara conclusione.

Una volta tornata a Milano, la Marengo deciderà di raccontare la verità sull’accaduto ad Irene. La conversazione verrà origliata di nascosto da Rosa, che verrà a conoscenza della sconvolgente notizia su Tancredi. Durante la festa in onore di Guido per il suo musicarello che si svolgerà al Paradiso, Rosa avrà un faccia a faccia con di Sant’Erasmo.

Ancor più turbata, fuggirà cercando conforto in Marcello. Barbieri dunque, la troverà a casa una volta rientrato e sarà uno shock ritrovarsi nuovamente faccia a faccia con l’amica. Dopo il bacio appassionato che i due si erano scambiati, Rosa aveva preferito evitare ogni confronto con Marcello sull’accaduto. Questo incontro segreto potrebbe portarli a risolvere più di una questione.

Da una parte infatti, i due si troveranno a discutere su come procedere a proposito della denuncia di Tancredi. Dall’altra molto probabilmente, affronteranno anche la verità sui loro sentimenti. Fino a quel momento Adelaide, reduce dal delicato intervento al cuore a cui si è sottoposta, è stata tenuta all’oscuro del tradimento avvenuto ai suoi danni. Sarà il momento giusto per scoprire qualcosa in più? Gli ultimi appuntamenti de Il Paradiso delle Signore daranno le risposte.