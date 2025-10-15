Il paradiso delle signore: aggressione per Rosa, chi è l’uomo misterioso

Nelle prossime puntate de Il paradiso delle signore si scoprirà chi è l’uomo misterioso che ha aggredito Rosa Camilli. Ecco le anticipazioni.

La nuova stagione de Il paradiso delle signore è entrata nel vivo con colpi di scena inaspettati, ad esempio l’aggressione all’ex Venere Rosa Camilli, tornata da poco in città. A soccorrerla è stato Marcello ma molte ombre ci sono su questo attacco alla donna.

Scandali, sussurri e un brivido improvviso: nelle puntate de Il Paradiso delle signore dal 13 al 17 ottobre su Rai 1, si scoprirà l’identità dell’uomo misterioso che ha messo in pericolo la vita di Rosa mentre promesse d’amore e segreti inconfessati rischiano di esplodere a pochi giorni dal matrimonio fra Marcello e Adelaide.

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore

Un turbamento si insinua tra le vetrine del grande magazzino più amato d’Italia. Al Paradiso delle signore una presenza invadente, uno sguardo insistente, un passo che non smette di seguire: la quiete di Rosa viene scossa da un uomo che inizia a importunarla senza tregua.

L’uomo che si accanisce contro Rosa è Rodolfo Sacchi, un nuovo personaggio, del tutto sconosciuto alla giornalista. Dopo il primo episodio, quando a salvarla è stato Mimmo, Sacchi torna alla carica. Si ripresenta con l’intenzione di aggredirla e la situazione precipita. Ma, ancora una volta, qualcuno interviene: è Marcello Barbieri a farsi avanti, riuscendo a mettere in fuga l’uomo.

Lo shock è forte, e per Rosa arriva il ricovero in ospedale. Un colpo al cuore per chi le vuole bene… e un terremoto interiore per chi vive accanto a lei. Proprio Marcello, infatti, non riesce a togliersi dalla testa quanto accaduto: i suoi sentimenti per Rosa sono più vivi che mai, ma restano non detti. E qui arriva la svolta che farà discutere: Adelaide viene di fatto ingannata. A pochi giorni dal matrimonio, Marcello finge di essere concentrato sui preparativi, ma in realtà non fa altro che pensare a Rosa Camilli. Quanto a lungo potrà mentire a se stesso… e alla Contessa?

Per capire quanto tutto sia intrecciato, basta guardare indietro di un passo. Negli episodi precedenti, tra Marcello e Rosa la fiamma della passione si era riaccesa durante un viaggio verso Trieste, dove la giornalista avrebbe dovuto intervistare Margherita Hack per la rivista del Paradiso delle signore. Tra i due, tenerezze rubate e momenti complici… fino a essere immortalati da un investigatore privato, incaricato da Umberto Guarnieri. Scatti compromettenti che sono finiti nelle mani del Commendatore. E ora? Questo passato recente pesa come un macigno sulle scelte presenti.

Questo potrebbe significare che le certezze di Adelaide stiano vacillando senza che lei lo sappia? E se il destino avesse altro in serbo per Marcello e Rosa? Chissà chi sceglierà l’uomo…