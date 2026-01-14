Il Paese classificato come il più sicuro al mondo per una donna che viaggia da sola – CheDonna.it

Un nuovo studio basato sulla sicurezza ha classificato questo Paese come il più sicuro al mondo per una donna che viaggia da sola

Una donna deve sempre guardarsi le spalle, nella vita di tutti i giorni come anche in viaggio. Al posto che rilassarsi si trova spesso a dover stare all’erta.

Girare per le strade, andare in un locale a bere qualcosa, la notte in particolare quando una ragazza rientra a casa deve sempre fare attenzione, in vacanza bisogna stare ancora più all’erta perché ci si trova in un ambiente sconosciuto privi di qualunque riferimento. Questo Paese secondo uno studio recente è stato riconosciuto come quello piu’ sicuro, prendete appunti, se state per organizzare una week end da sole o anche con un gruppo di amiche, questo è il posto giusto.

Il Paese più sicuro dove una donna può girare senza preoccupazioni

Quando si parla di destinazioni di viaggio sicure, i Paesi Bassi si classificano costantemente al primo posto, soprattutto per le donne, le persone di colore e i viaggiatori LGBTQ+. I suoi valori progressisti, i solidi sistemi sociali e la consolidata reputazione di luogo pacifico creano un ambiente in cui i visitatori si sentono benvenuti e sicuri. Questo senso di sicurezza e inclusione è più che un semplice aneddoto. Si riflette nelle recenti valutazioni del Paese da parte dei viaggiatori.

Uno studio condotto da Berkshire Hathaway Travel Protection ha intervistato i viaggiatori sui paesi visitati negli ultimi cinque anni. La ricerca ha combinato le valutazioni sulla sicurezza dei viaggiatori con indici e dati esterni per calcolare un punteggio di sicurezza complessivo.

I Paesi Bassi si sono classificati al primo posto per sicurezza, misure di salute pubblica e inclusività. Le donne spesso riferiscono di sentirsi a proprio agio a camminare da sole, anche di notte, mentre i viaggiatori LGBTQ+ sottolineano la visibile accettazione del Paese e il suo ruolo di prima nazione ad aver legalizzato il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Anche i viaggiatori di colore condividono esperienze positive, evidenziando la diversità culturale e l’apertura presenti in città come Amsterdam, Rotterdam e Utrecht.

Lo studio si basa sul Global Peace Index, che classifica i Paesi Bassi tra i paesi più pacifici al mondo, riflettendo i bassi tassi di criminalità, la stabilità politica e l’elevata qualità della vita. Nei dati a livello di città di Numbeo, L’Aia ed Eindhoven si classificano tra le 12 città più sicure al mondo. Un altro fattore che contribuisce al senso di sicurezza del paese sono le infrastrutture. I trasporti pubblici sono efficienti, puliti e sicuri, rendendo facile spostarsi senza dover ricorrere all’auto. Anche gli standard sanitari sono elevati e i servizi di emergenza sono affidabili e accessibili.

Detto questo, nessuna destinazione è completamente priva di rischi e, nei Paesi Bassi, una delle cose più importanti a cui fare attenzione non è la criminalità, ma le biciclette. Ho vissuto quasi un anno lì e la prima cosa a cui mi dissero di fare attenzione sono proprio loro, le famigerate biciclette, bisogna fare attenzione a non camminare sulla ciclabile. Molta attenzione.

Poiché nei Paesi Bassi le biciclette sono più numerose delle persone, i pedoni devono prestare attenzione quando si muovono per le strade. Ad Amsterdam, i viaggiatori possono sperimentare la cultura ciclistica del paese noleggiando biciclette o partecipando a tour guidati. A completare la top five delle destinazioni più sicure secondo lo studio ci sono Australia, Austria, Islanda e Canada.