Il fastidioso problema della perdita di capelli in inverno: spiegato il perché e cosa fare – CheDonna.it

Una delle condizioni più fastidiose della stagione autunno / inverno è proprio quella della perdita dei capelli. Alcuni ne perdo realmente a mazzi e la preoccupazione, malgrado si conosca il disagio, è tanta

L’inverno può essere duro: poca luce solare, pelle secca, labbra screpolate e, per alcuni, una grave caduta di capelli. Sebbene altri effetti del clima invernale siano comprensibili, come la diminuzione della vitamina D e i vari colpi di freddo stagionale, probabilmente sembra controintuitivo che il freddo possa portare alla caduta dei capelli. Ma per molte persone, i mesi invernali freddi e bui portano con sé una maggiore caduta di capelli.

Il fenomeno della caduta dei capelli in inverno conta numerose segnalazioni, ma non esiste alcuna ricerca clinica a supporto. Non esistono infatti studi scientifici approfonditi sulla caduta stagionale dei capelli, ma sono numerose le segnalazioni e le osservazioni che ne dimostrano l’esistenza. Sebbene alcuni studi indichino un andamento stagionale della caduta dei capelli non esiste alcuna associazione nota tra l’inverno e questa problematica.

Inverno e caduta dei capelli, perché succede e cosa fare

La caduta dei capelli è direttamente collegata al ciclo di crescita dei capelli. Il ciclo di crescita dei capelli è composto da quattro fasi: la fase anagen (crescita), la fase catagen (transizione), la fase telogen (riposo) e la fase esogen (caduta). La fase telogen è quella in cui i capelli cresciuti sono saldamente ancorati al cuoio capelluto e rimangono semplicemente sospesi prima che inizi la fase di caduta e il ciclo di crescita ricominci da capo.

Ci sono diverse teorie sulla caduta stagionale dei capelli, una delle quali sostiene che il nostro corpo trattiene più capelli durante i mesi estivi più caldi per proteggere il cuoio capelluto dall’esposizione ai raggi UV. Quindi, come parte del naturale ciclo di crescita dei capelli, la caduta potrebbe coincidere con l’inverno, ma questo dipenderebbe fortemente dal clima del luogo in cui si vive e dalla propria esposizione al sole. Una maggiore esposizione alla luce solare durante l’estate potrebbe indurre i capelli a entrare nella fase telogen (o di riposo), forse come forma evolutiva di protezione solare aggiuntiva.

È normale perdere dai 50 ai 100 capelli al giorno e, se ci si spazzola o si lava i capelli meno spesso, si potrebbe notare la caduta più importante nei giorni in cui lo si fa. Anche perché il freddo spesso significa meno sudorazione e molte persone dichiarano di lavarsi i capelli meno frequentemente in inverno. La secchezza invernale potrebbe essere una delle cause: l’aria invernale più secca può anche rimuovere l’umidità dal cuoio capelluto e dai capelli, rendendoli più suscettibili alla rottura.

Come trattare e prevenire la caduta e la rottura dei capelli in inverno

Qualunque sia la causa, perdere i capelli può essere stressante, quindi se esiste un modo per attenuare la caduta stagionale è giusto tentare ogni cosa. Noi abbiamo qualche consiglio.

Evitare docce troppo calde. Non c’è sensazione migliore di una doccia bollente in una fredda giornata invernale, ma può danneggiare i capelli e il cuoio capelluto. Evitate quindi di fare docce troppo calde, perché possono privare il cuoio capelluto, i capelli e la pelle dei loro oli naturali. Optate invece per docce tiepide o, se preferite una doccia calda, abbassate la temperatura prima di lavare i capelli.

Mantieni i capelli asciutti e condizionati. L’aria invernale più secca può rimuovere l’idratazione dal cuoio capelluto e dai capelli, rendendoli più inclini alla rottura. Per questo motivo, è importante mantenere i capelli idratati con il balsamo. Il consiglio è quello di usare un balsamo dopo ogni shampoo per prevenire i danni ai capelli.

Evita lo styling a caldo (se puoi). Lascia asciugare i capelli all’aria quando possibile, oppure usa temperature basse. Strumenti come asciugacapelli, piastre calde o ferri arricciacapelli possono danneggiare i capelli e aumentare il rischio di rottura. Cerca di ridurre l’uso del calore per lo styling, ma quando asciughi i capelli con il phon, la piastra o li arricci, usa assolutamente un prodotto per lo styling che offra protezione dal calore.

Non uscire con i capelli bagnati. Non si tratta solo di un vecchio detto popolare: a quanto pare, uscire d’inverno con i capelli bagnati non fa bene. Ed è particolarmente dannoso per i capelli. Assicuratevi di lavare i capelli con largo anticipo per farli asciugare completamente prima di uscire d’inverno (soprattutto quando fuori fa freddo).

Evitare di spazzolare i capelli bagnati. Sebbene questo consiglio possa variare in base alla consistenza dei capelli, in generale spazzolare i capelli bagnati può danneggiare ciocche già fragili. Non spazzolare i capelli bagnati, perché sono più inclini a spezzarsi. Se hai paura di non riuscire a districarli, prova a farlo mentre il balsamo è sui capelli, tenendo un pettine a denti larghi sotto la doccia. I capelli saranno meno inclini a spezzarsi a causa dello scivolamento del balsamo, permettendoti di sciogliere i nodi prima che si asciughino.

Utilizzare prodotti idratanti senza risciacquo. Si raccomanda l’uso di prodotti leave-in per massimizzare l’idratazione durante i freddi mesi invernali. L’aggiunta di ingredienti idratanti al cuoio capelluto aiuta a trattare i capelli partendo dalla radice, proteggendoli da caduta e rottura. Procuratevi uno spray formulato con olio di rosmarino, caffeina e niacinamide, ingredienti che hanno dimostrato benefici per la crescita e il rafforzamento dei capelli e che contrastano il diradamento e la rottura.