I look in tendenza per l’inverno: come essere chic con questi capi

Essere alla moda in inverno è una questione di X Factor: i look da non perdere per uno stile chic e indimenticabile

Chi dice che non si possa essere chic anche in inverno? Dimentichiamo i capi leggeri e fluo dell’estate per scegliere i migliori basic per creare look super wow, dallo stile casual, chic o sporty chic, per chi proprio non vuole rinunciare alla comodità.

In inverno tiriamo fuori la cosiddetta “artiglieria pesante” dal nostro guardaroba: del resto, dobbiamo pur proteggerci dal freddo. Sì a cappotti, maglioni, anche oversize, accessori utili, tra cui sciarpe, guanti o cappelli.

Per essere alla moda in inverno, la parola chiave è proprio basic: con i capi più semplici ma di qualità, possiamo realizzare un outfit per ogni occasione, come con il brand Cinzia Rocca, che dà tanti spunti per comporre l’armadio proprio in vista del grande freddo.

Look casual ma non troppo in inverno

Se lo stile preferito è casual (ma non troppo), allora è possibile abbinare diversi capi, tra cui dolcevita a collo alto, che protegge dal freddo ma al contempo è molto bello da vedere, e pantaloni dalla silhouette morbida o sartoriale in base all’occasione.

Il cappotto è il capo irrinunciabile per un look casual ma impegnato: i modelli più strutturati, quelli eleganti, sono indicati per ogni evenienza, da abbinare ai pantaloni quanto alle gonne.

Il trucco è giocare con i colori: i capi basic richiamano una palette neutra, ma non dimentichiamo di avere nel nostro armadio un dettaglio più sgargiante, magari da scegliere in base ai colori in tendenza nel 2025, come verde sottobosco, giallo burro, marrone cioccolata calda o azzurro cielo.

Look chic invernale per ogni occasione

Vogliamo essere chic, puntare all’eleganza, sentirci speciali per un giorno? Sicuramente il maglione maxi è più casual, ma non è una regola: ci sono molti modelli skinny o a sigaretta da abbinare a gonne nere o pantaloni in pelle per ottenere un effetto super elegante e indimenticabile.

Generalmente, l’abbinamento maglione e gonna è uno dei più apprezzati: maglione e minigonna è per chi vuole osare, ma maglione con gonna plissé è perfetto per un risultato più romantico.

Il tubino di chiffon, magari da abbinare a un mini cardigan, è classy. Ma per chi vuole davvero stupire tutti, allora il blazer dress è in enorme tendenza negli ultimi anni, da abbinare a un paio di tacchi gioiello.

Look sporty chic in inverno, per chi non rinuncia alla praticità

C’è chi ama il casual, chi predilige l’effetto chic e chi non vuole rinunciare alla possibilità di mixare quel tocco sporty allo chic. Ed è, in effetti, del tutto possibile, perché è la moda del momento.

Questo look deve risultare ben calibrato e armonioso: pantaloni e felpe sono intramontabili, così come maxi-blazer con maniche a tre quarti o jeans a sigaretta. La giacca, in particolare, è un pezzo cult di questo stile, che ben si abbina persino alle longuette o alle gonne plissettate.

Maglione scollato e blazer abbinato, maglione e cappotto lungo con jeans e scarpe da ginnastica (come le intramontabili sneakers) sono alcuni dei mix più apprezzati e facili da copiare. Non dimentichiamo mai l’obiettivo di questo stile: offrire un’eleganza super confortevole, ma al contempo sportiva.