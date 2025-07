I Cesaroni – Il ritorno: Claudio Amendola sempre più solo, non ci sarà nemmeno lei, era uno dei personaggi più amati

Nell’attesissima nuova serie de I Cesaroni – Il ritorno, non ci sarà un altro dei personaggi più amati. Ecco di chi si tratta.

Qualche mese fa è stato annunciato il ritorno de I Cesaroni ed i telespettatori hanno mostrato un fortissimo entusiasmo. Si tratta di un nuovo capitolo della fortunata serie dei primi anni 2000 con protagonista Claudio Amendola. Molti attori, però, delle prime stagioni non ci saranno….

Mancheranno Elena Sofia Ricci, che interpretava Lucia, Alessandra Mastronardi, che interpretava Eva, Max Tortora, nei panni di Ezio e Micol Olivieri, che era Alice. Inoltre, non ci sarà neppure Antonello Fassari, nei panni del fratello Cesare, venuto a mancare il 5 aprile 2025. Ma mancherà anche un altro dei personaggi amatissimi de I Cesaroni. Ecco di chi si tratta.

Il personaggio amato che mancherà ne I Cesaroni – Il ritorno

Ne I Cesaroni – Il ritorno, nuovo capitolo de I Cesaroni a distanza di anni, molti personaggi non ci saranno (sia per scelta propria sia per l’evoluzione della trama). Mancheranno Elena Sofia Ricci, Alessandra Mastronardi, Max Tortora e Micol Olivieri, così come Antonello Fassari (venuto a mancare ad aprile).

Non solo ma mancherà anche un altro personaggio della serie, vale a dire Carlotta, che era interpretata da Roberta Scardola. Nella fiction lei era un’amica di Eva e fidanzata di Walter (interpretato da Ludovico Fremont). Nella realtà, invece, è diventata mamma per la seconda volta. Con il suo compagno Daniele ha avuto Rachele Maria nel 2023 mentre il 16 luglio è arrivato Ascanio, il secondogenito.

La notizia l’ha data lei stessa su Instagram, postando le prime immagini del bebè e di lei ancora in ospedale mentre lo stringe fra le braccia. A corredo delle foto c’è la didascalia: “Ascanio, adesso tu”. Insomma, anche Roberta Scardola, che interpretava Carlotta, non ci sarà ne I Cesaroni – Il ritorno, le cui riprese sono iniziate nel 2025. La donna, pur non recitando nell’amata serie tv di Canale 5, continua ad essere un’attrice ed è anche doppiatrice e ballerina.

A giugno, quando era ancora incinta, ha presentato il Social World Film Festival, mostra internazionale del cinema sociale, che si è tenuta a Vico Equense. Ricopre il ruolo di presentatrice ormai da diversi anni. Sui social è molto attiva e condivide prettamente dolci momenti con la sua famiglia: con Daniele, il suo compagno, la prima figlia Rachele Maria e ora anche il piccolo Ascanio.