Hoodie mania: il cappuccio conquista l’alta moda e diventa il dettaglio più desiderato dell’inverno – CheDonna.it

Dimenticate la semplice felpa sportiva. Il cappuccio non è più soltanto un accessorio funzionale da weekend casual o da palestra: oggi è il nuovo simbolo di stile. La cosiddetta hoodie mania sta rivoluzionando il guardaroba femminile, trasformando un dettaglio nato nello streetwear in un elemento couture capace di ridefinire abiti da sera, cappotti sartoriali e look da ufficio.

Il risultato? Un mix audace che unisce comfort, praticità e glamour, perfetto per chi vuole sentirsi comoda senza rinunciare all’eleganza. La felpa con cappuccio – da sempre icona dello sportswear e dello street style – è il punto di partenza di questa evoluzione. Negli ultimi anni il desiderio di capi versatili, morbidi e funzionali ha influenzato profondamente il modo di vestire, portando il mondo leisure a contaminare quello formale.

Il cappuccio risponde a un’esigenza pratica ma anche estetica: copre il capo senza rovinare i capelli come un berretto, protegge dal freddo e dalla pioggia, aggiunge carattere all’outfit. Non è un caso che la Gen Z abbia progressivamente abbandonato i classici cappelli in lana, preferendo sciarpe avvolte sulla testa o maxi cappucci integrati nei capi.

Oggi però il passo in avanti è decisivo: il cappuccio esce dalla felpa e si integra in abiti in lana, jumpsuit aderenti, tubini da sera e cappotti sartoriali. Lo street style incontra l’alta moda e crea un cortocircuito visivo dove convivono dettagli opposti: oversize e silhouette aderenti, tessuti tecnici e materiali preziosi.

La maxi felpa diventa mini dress da indossare con tacchi alti e clutch gioiello. Il cappuccio total black spunta sotto pellicce eco o maxi blazer strutturati. È l’ibridazione la vera chiave del trend.

Hoodie mood in passerella: quando il cappuccio diventa couture

La consacrazione arriva dalle passerelle Autunno/Inverno 2025-2026, dove il cappuccio si trasforma nel filo conduttore di intere collezioni. Da Balmain, Olivier Rousteing lo inserisce in jumpsuit aderenti e abiti da sera, giocando con proporzioni esasperate: cappotti voluminosi alternati a silhouette ultra fitted con maxi cappucci che incorniciano il volto.

Stella McCartney lo introduce negli office look monocolore: tailleur, pencil skirt e cappotti eleganti vengono attraversati da ampi cappucci, creando un contrasto sofisticato tra formalità e spirito urbano. In casa Max Mara, il dettaglio hoodie si traduce in maglioni in lana con colli extralarge che possono essere indossati anche sul capo e in cappotti con cappuccio integrato, perfetti per un’eleganza discreta ma contemporanea.

E poi c’è la provocazione firmata Balenciaga: abiti lunghi fino ai piedi che riproducono fedelmente la linea di una felpa oversize. Qui il capo sportivo diventa haute couture, trasformando la “normalità” quotidiana in dichiarazione di stile.Il trend non si ferma alla classica felpa. I maxi cardigan jacquard con cappuccio diventano protagonisti dell’inverno, così come i tubini in crochet con morbido cappuccio integrato, che uniscono romanticismo e mood contemporaneo.

Anche gli accessori seguono la scia: copricapi in maglia che riproducono la forma del cappuccio – con laccetti e bande che avvolgono il collo – sostituiscono i tradizionali cappelli. Basta indossarne uno per dare un twist attuale anche al più semplice cappotto.

Come abbinare il cappuccio per un look di tendenza

L’essenza dell’hoodie mania è il contrasto. Ecco perché gli abbinamenti più riusciti sono quelli audaci:

Felpa grigia indossata come mini abito con stivali alti in vernice

Hoodie nera sotto pellicce eco voluminose

Maxi gonne a ruota o pencil skirt abbinate a maglioni con cappuccio oversize

Blazer sartoriale sopra una felpa sporty per un effetto high-low

Il cappuccio diventa così il nuovo statement piece, capace di rendere contemporaneo qualsiasi outfit.

La hoodie mania racconta molto più di una semplice tendenza. È la fotografia di una moda che guarda “dal basso”, che prende ispirazione dalla strada e la porta nelle sacre stanze dell’alta moda. In un’epoca in cui comfort e identità personale sono centrali, il cappuccio rappresenta la perfetta sintesi tra protezione, libertà e stile. E se fino a ieri era solo un dettaglio casual, oggi è ufficiale: il cappuccio è il nuovo lusso.