Ho scoperto di star maltrattando la mia pelle ogni giorno: se anche tu fai una di queste azioni giornalieri smetti all’istante

Andiamo a vedere quali sono le azioni che commettiamo tutti noi ma che dobbiamo smettere di fare entro breve tempo.

Tutte le mattine, quando ci sveglia, ci sono alcune azioni che facciamo in modo quasi automatico perché rientrano nei vari insegnamenti che abbiamo ricevuto negli anni. Come sappiamo, per quanto riguarda la cura della pelle, tantissimo volte ci sono state dette delle cose e poi sono cambiate.

Ma noi oggi ti vogliamo svelare delle azioni che stiamo facendo, ancora oggi, e che non fanno assolutamente bene alla nostra pelle. Siamo assolutamente certi che ti abbiamo incuriosito, quindi, scorri le prossime righe per vedere di che cosa si tratta.

I comportamenti sbagliati, che non pensi, alla pelle

Il tempo passa per tutti noi e con lui possono arrivare i primi segni, come delle rughe o la pelle che inizia a perdere un po’ del suo colorito. Ecco quindi che noi ti vogliamo svelare alcuni comportamenti che stai avendo sbagliati. Sono azioni che tutti noi commettiamo ma senza sapere che non vanno bene.

Una volta smesso di fare queste azioni ma aver intrapreso la giusta routine vedrai dei cambiamenti incredibili della tua pelle. Quindi, per evitare di invecchiare troppo presto, pensa che qualcosa che stai facendo non va bene e poni subito rimedio.

Ma iniziamo con l’elenco degli errori. Come prima cosa non stai utilizzando dei prodotti anti-età. Servono per evitare che la nostra pelle mostri i segni degli anni che passano prima del tempo. Non utilizzare un asciugamano sul viso, molto meglio un panno in microfibra.

E’ delicato e non irrita la pelle. Terzo consiglio, non strofinare mai in modo aggressivo. Non serve assolutamente. Quarto. Non esfoliare se non sei sicura di quello che stai applicando, in caso rivolgiti ad una estetista. Quinto. Devi sempre utilizzare una crema con protezione solare.

Sia in estate che in inverno, solamente in questo modo la tua pelle sarà protetta dagli effetti negativi del sole. Sesto. Ricordati di applicare la crema viso anche sul collo, altrimenti noterai uno stacco, negli anni, tra le due parti eccessivo. Settimo punto.

Ricorda sempre di mettere la crema specifica per il contorno occhi. E’ una zona delicata ed in modo tale deve essere considerata. Ottavo punto. Non devi lavarti in viso troppo spesso, rischi di togliere tutta la protezione naturale della pelle. Nono punto. Ricordati di idratare la pelle in modo corretto e continuativo.

Decimo punto. Non utilizzare prodotti per il viso che sono a base di alcol, non è assolutamente una scelta corretta da fare. Penultimo consiglio. Quando applichi il fondotinta, ricorda che la pelle deve essere umida e non asciutta, per un risultato ottimale. Ultimo, per lavare il viso sarebbe perfetto la sera, e non la mattina!