Haus Labs by Lady Gaga è lo scintillante brand di cosmetici vegani e cruelty-free curati dalla popstar che ha pensato davvero a tutto.

Star della musica e ormai anche del cinema, Lady Gaga ha deciso di dedicarsi – con successo – anche al mondo della bellezza e del make-up. Haus Labs è il suo brand di cosmetici, ovvero una linea innovativa fondata nel 2019 che ha già conquistato milioni di appassionati in tutto il mondo.

Con i suoi colori audaci e le formule vegane, il brand della popstar è in vendita da Sephora dove è possibile conoscere e acquistare i prodotti adatti davvero a tutti, oltre che rispettosi di animali e ambiente. Scopriamo di più su Haus Labs by Lady Gaga, brand must-have nella beauty routine di ogni donna. Questo è proprio il momento giusto per provare questa meraviglia!

Haus Labs by Lady Gaga, il make-up vegano che stavate aspettando

Stefani Joanne Angelina Germanotta – alias Lady Gaga – ha penso di creare una meravigliosa linea di cosmetici vegana, che è disponibile in esclusiva presso gli store Sephora, online e fisici. Come detto, si tratta di un marchio vegano e cruelty-free, che ha come obiettivo quello di diffondere originalità senza sfruttare gli altri esseri viventi. Si tratta di prodotti che sono diventati dei veri e propri best seller nel mondo.

Questa linea risponde, quindi, alla crescente domanda di cosmetici sostenibili ed etici. Con formule altamente pigmentate e un’enorme gamma di colori – che sono davvero adatti a tutti i toni di pelle – i prodotti Haus Labs by Lady Gaga celebrano la bellezza autentica e la libertà di espressione. Della linea fanno parte eyeliner, rossetti, fondotinta e moltissimi altri prodotti per viso, occhi e labbra. Il brand è anche impegnato nella riduzione dell’impatto ambientale, proponendo packaging riciclabili.

Il make-up vegano e cruelty-free, dal fondotinta agli ombretti e non solo

Tra i tanti prodotti proposti, sono disponibili il fondotinta con arnica fermentata – che è possibile trovare in 51 sfumature – ma anche il Color Fuse Glassy Blush Balm Stick in 8 colori diversi, che incontrano gusti e incarnati diversi. Applicabili con praticità, possono essere accompagnati anche dal correttore Triclone Skin Tech Hydrating Concealer a lunga durata e disponibile in 31 nuance.

Potrete scegliere la vostra cipria e non lasciatevi sfuggire anche l’Eye Library Eyeshadow Palette, ovvero una serie di ombretti più scintillanti che mai e dai colori caldi e avvolgenti. Insomma, Haus Labs by Lady Gaga rappresenta non soltanto una vera e propria innovazione nel mondo del make-up vegano, ma anche un alleato per una bellezza inclusiva. Scoprite altri prodotti make-up vegani e cruelty-free.