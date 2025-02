Hai sempre applicato la crema idratante nel modo sbagliato! Il trucco che cambia tutto

La crema idratante è molto importante per il benessere della pelle, che deve essere mantenuta luminosa, sana e fresca.

Quando si parla di skincare, la crema idratante è uno degli step fondamentali. La cura della pelle va attenzionata quotidianamente e, da questa, non può mancare la crema idratante che va applicata nel modo giusto. Metterla, infatti, nel modo sbagliato potrebbe compromettere il risultato, causando una pelle secca e spenta.

La skincare potrebbe essere definita un’arte, che serve conoscere per avere una pelle sana e luminosa. L’applicazione della crema idratante può fare davvero la differenza, ma deve essere fatta bene. Scopriamo gli errori da non commettere per applicare la crema idratante viso.

Come applicare la crema idratante viso correttamente: gli errori da non commettere

La crema idratante può donare luminosità al viso, diventando un potente alleato nella routine della skincare. Può, ad esempio, essere applicata due volte al giorno – la mattina e la sera – cercando di prestare attenzione alle modalità di applicazione. Ci sono alcuni errori da non commettere, per riuscire a ottenere un ottimo risultato. Ricorda di non mettere troppa crema, perché l’idratazione fa bene ma non occorre esagerare per non ottenere il risultato contrario. Lava sempre le mani, prima di applicare la crema e non usare la stessa per la mattina e la sera.

Come detto, infatti, la crema idratante può essere stesa più volte nell’arco di un giorno, ma quella della mattina dovrebbe essere più leggera. Quella della sera, invece, dovrebbe essere maggiormente nutriente e molto idratante. Non dimenticare di stendere la crema sulla pelle non bagnata e ben asciutta. Uno degli errori che si fa più spesso è quello di non usare la crema idratante sulla pelle grassa o mista: tutti hanno, infatti, necessità di idratare la pelle.

Quando e quante volte applicare la crema idratante

Ma quando e quante volte applicare la crema idratante? Mattina e sera, sicuramente – come detto – e, quindi, due volte al giorno. La mattina, la crema idratante agevola l’elasticità della pelle, proteggendola. La sera, invece, necessita un trattamento più profondo per permettere che si rigeneri mentre si dorme.

Chi ha una pelle particolarmente secca può, inoltre, metterla più volte durante la giornata. Non dimenticare di non esagerare, perché troppo prodotto potrebbe ostruire i pori. Ciò che è certo è che mettere la crema tutti i giorni non fa male! Scopri di più anche sulla crema contorno occhi e sulle creme corpo profumate.