La crema contorno occhi è una perfetta alleata contro i segni dell’invecchiamento, dello stress e di altri fattori esterni.

La zona del contorno occhi è una delle più sensibili e delicate del viso ed è, per questa ragione, spesso soggetta alla comparsa di borse, rughe e occhiaie. Ricorrere, quindi, a una specifica crema contorno occhi può essere di aiuto per mantenere questa parte del corpo ben tonificata, idratata e protetta.

È anche importante applicarla correttamente, così da evitare errori e ottenere risultati migliori. Scopriamo come applicare la crema contorno occhi correttamente, per far splendere lo sguardo.

Crema contorno occhi antirughe e idratante: come applicarla

La zona del contorno occhi è molto delicata e occorre, per questo, fare particolare attenzione quando decidiamo di iniziare dei trattamenti. Prima di tutto, è importante cominciare dalla detersione della parte in questione: ad esempio, quando ci dedichiamo alla skincare serale, dobbiamo fare in modo di eliminare le impurità raccolte durante la giornata.

Una volta fatto ciò, possiamo proseguire prendendo una piccola quantità di crema da applicare sulla palpebra e sotto l’occhio. Questa crema può essere applicata sia la mattina che la sera, per mantenere la pelle sempre idratata. Questo metodo è utile anche contro le rughe cosiddette “dell’allegria”, che compaiono attorno agli occhi quando si ride.

La crema contorno occhi, comunque, non si applica dall’interno verso l’esterno sempre e comunque, ma il modo in cui applicarla cambia in base all’obiettivo che si vuole raggiungere. Ad esempio, in caso di gonfiore agli occhi e necessità di contrastare il ristagno dei liquidi, quindi, è necessario applicare il siero dall’esterno verso l’interno mentre, per levigare la pelle in caso di occhiaie, con la crema contorno occhi è consigliabile fare l’esatto opposto.

La migliore crema contorno occhi o il siero?

La parte attorno agli occhi è quella maggiormente soggetta ai segni dell’invecchiamento, in quanto viene ridotta la produzione di elastina e collagene con il passare dell’età. Compaiono, quindi – come detto – borse e occhiaie sotto gli occhi, rughe e altre imperfezioni. La crema contorno occhi migliora, dunque, l’elasticità cutanea, rendendo la pelle più tonica.

Sia crema che siero possono essere utili. La crema è ideale per illuminare lo sguardo e, quindi, è indicata da applicare al mattino. Il siero, invece, è migliore per un’applicazione serale, avendo una texture leggera che non affatica. Infine, ricordate di applicare – sin dalla giovane età – una crema idratante.