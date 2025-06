Guarita dal cancro: l’ex gieffina esplode di gioia, l’annuncio commuove

I suoi fan non possono che essere contenti per il commovente annuncio che questa ex gieffina ha fatto: è guarita dal cancro. Ecco chi ha dato questa lieta notizia sui social.

Il Grande Fratello è uno dei reality show più amati della televisione italiana ed è anche il più longevo. La prossima, infatti, sarà la 25esima edizione dello show che, nelle ultime edizioni, è stato presentato da Alfonso Signorini. Come molti sapranno, nelle ultime stagioni tra i concorrenti ci sono sia personaggi vip che nip, cioè non appartenenti al mondo dello spettacolo.

Ma nelle prime edizioni non era così: c’era solo gente comune a partecipare. In ogni caso, sia vip che non vip, dopo il reality godono spesso di grande notorietà e così sono molto seguiti sui social network dove condividono foto e video della propria vita privata o professionale. Una ex gieffina molto amata, in particolare, ha fatto sapere ai propri fan di essere guarita dal cancro e questo annuncio è stato molto commovente.

L’annuncio commovente dell’ex gieffina guarita dal cancro

Una ex gieffina molto amata ha fatto un annuncio commovente ai propri fan sui social. Ha infatti annunciato di essere guarita dal cancro dopo una lunga battaglia iniziata alcuni anni fa. Si tratta di Carolina Marconi, che i fan del reality show ricorderanno come concorrente del Grande Fratello nel 2004. Proprio all’interno del reality iniziò una relazione con il dj Tommy Vee ma dopo la fine del programma i due si sono separati.

Da molti anni però Carolina Marconi è felicemente fidanzata con l’ex calciatore Alessandro Tulli. Diversi i programmi televisivi a cui ha preso parte sia prima che dopo il Grande Fratello: nel 1997 ad esempio è stata valletta del programma di Rai 1 Beato tra le donne, poi, nel 2006 ha condotto Tintoria Show mentre nell’estate dello stesso anno ha partecipato a On the Road.

Nel 2008 ha recitato in Un posto al sole e nel 2013 è diventata stilista, aprendo nel 2016 il suo store Aloha. Nel 2021 però è arrivato il triste annuncio della sua malattia, un cancro al seno. Da quel momento ha iniziato la sua battaglia, raccontandola sui social. Nel 2022 è arrivata la guarigione e poi il libro autobiografico “Sempre con il sorriso”. Di recente Carolina ha confermato di essere guarita dal cancro con un annuncio molto emozionante per i suoi fan.

Infatti su Instagram ha condiviso una storia con il suo compagno, in cui si vedono loro due sorridenti e ha scritto “I controlli sono andati bene. Sto bene, grazie a tutti per i vostri messaggi. Oggi è una bella giornata.” Insomma Carolina Marconi sta bene e l’ha voluto dire subito a chi l’ha sempre sostenuta in questi anni difficili.