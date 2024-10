Scopri l’esclusività degli immobili firmati Giorgio Armani. Un viaggio nel mondo del lusso e del design, dove ogni dettaglio è curato con maestria.

Quando si parla di lusso e stile, il nome di Giorgio Armani è sinonimo di eleganza e raffinatezza, non solo nel mondo della moda, ma anche nel settore dell’interior design. Nel 2004 lo stilista italiano ha allargato la sua visione estetica all’arredamento, fondando il brand Armani/Casa Interior Design Studio. Un’estensione naturale del suo linguaggio di design che unisce moda, arte e architettura.

Da allora, lo studio ha firmato progetti straordinari in tutto il mondo, dai più esclusivi appartamenti a ville esotiche, yacht, aerei privati e complessi residenziali di lusso, creando uno stile riconoscibile e senza tempo. Lo stesso gusto raffinato ed esclusivo che si ritrova nei due Armani Hotel di Dubai e di Milano, ai quali prossimamente si aggiungerà il nuovo Armani Hotel Diriyah in Arabia Saudita, sviluppato da Giorgio Armani con il suo team interno di Interior Design.

Giorgio Armani, una filosofia di design unica

Sotto la direzione artistica di Giorgio Armani l’Armani/Casa Interior Design Studio si distingue per la capacità di tradurre lo spirito dell’alta moda in spazi abitativi di lusso. Ogni progetto viene affrontato con un approccio tailor-made, personalizzato in base alle esigenze e ai desideri del cliente. Il focus è sull’armonia, l’equilibrio tra funzionalità e bellezza, e l’utilizzo di materiali pregiati.

La filosofia di Armani/Casa ruota attorno all’idea di un’estetica minimalista. Per Giorgio Armani infatti il lusso si esprime attraverso dettagli discreti e forme pulite, in grado di creare un’atmosfera di calma e serenità. «Disegno sempre interni in cui mi piacerebbe vivere» , ha affermato il Re della Moda.

Ogni ambiente progettato dallo studio è unico. L’intento è quello di integrare perfettamente estetica e funzionalità, garantendo che ogni spazio rifletta il gusto personale di chi lo abita, pur mantenendo l’inconfondibile firma stilistica di Armani. Questo impegno verso la creazione di progetti esclusivi è evidente nelle collaborazioni di prestigio che il brand ha intrapreso in varie parti del mondo.

I progetti internazionali di Giorgio Armani

L’espansione globale di Armani/Casa continua senza sosta. È recente la notizia del primo progetto immobiliare in Brasile, una collaborazione tra il Gruppo Armani e l’impresa di costruzioni brasiliana Patrimar di Belo Horizonte. Il progetto prevede la realizzazione di un complesso immobiliare di lusso a Rio de Janeiro. Armani/Casa curerà l’interior design delle unità residenziali, delle aree comuni e dei servizi. Una pietra miliare per il brand, che festeggia i suoi vent’anni di attività confermandosi come uno dei protagonisti nel panorama del design d’interni di lusso.

In questo progetto lo studio sarà coinvolto fin dalle fasi iniziali. Svilupperà i concept per le aree comuni e proseguirà con la definizione dei dettagli di finitura, mobili, complementi e accessori, tutti provenienti dalle collezioni Armani/Casa. Un’opportunità straordinaria per il marchio di mettere in mostra la sua capacità di creare ambienti raffinati, esclusivi e, soprattutto, unici.

Armani/Casa Interior Design Studio, gli immobili di lusso realizzati da Giorgio Armani

L’impegno di Armani/Casa nel design di lusso si è già concretizzato in progetti in diverse città iconiche del mondo. Queste sono alcune delle realizzazioni più prestigiose.

Miami, Residence by Armani/Casa. Un complesso residenziale affacciato sull’oceano, con il progetto architettonico di Cesar Pelli. Armani/Casa ha curato l’interior design di tutte le aree comuni e delle unità residenziali, creando un ambiente che riflette il lusso discreto e raffinato tipico del brand.

Tel Aviv, Harbaa Towers. Due torri che ospitano uffici di lusso. Armani/Casa ha progettato l’atrio, la sky lounge e le amenities, offrendo un tocco di eleganza moderna in uno dei centri economici più vivaci del Medio Oriente.

Tel Aviv, White City. Una torre residenziale che offre una vista mozzafiato sul Mediterraneo e sui quartieri storici di Neve Zedek e Jaffa. Anche qui, Armani/Casa ha firmato l'interior design delle aree comuni e della penthouse, portando il suo stile inconfondibile in uno degli skyline più iconici della città.

Pechino, Capital Residence by Armani/Casa. Un progetto pluripremiato dello studio MAD Design, dove Armani/Casa ha curato l'interior design di tutte le unità residenziali, aree comuni e amenities, creando un dialogo armonioso tra l'architettura innovativa e l'eleganza interna.

Chengdu, Art Residence by Armani/Casa. Due torri simmetriche che ospitano residenze di lusso. Il design d’interni, curato da Armani/Casa, si fonde perfettamente con l’architettura delle torri, creando un ambiente moderno e sofisticato.

Manila, Century Spire. Un edificio progettato dall'architetto Daniel Libeskind, in cui Armani/Casa ha realizzato l'interior design di tutte le unità residenziali, aree comuni e amenities, integrando l'eleganza del brand con l'architettura audace dell'edificio.

Istanbul, Macka Residence. Tre torri che dominano il Bosforo. Armani/Casa ha curato l'interior design degli appartamenti e delle aree comuni, arricchendo il progetto con il suo stile elegante e ricercato.

Mumbai World Towers, il grattacielo residenziale più alto del mondo

L’Interior Design Studio Armani/Casa ha curato il design degli interni delle abitazioni e degli spazi comuni delle “World Towers” progettate dallo studio Pei e situate a Upper Worli, Mumbai. Le “World Towers” comprendono “World One”, un grattacielo di 117 piani, che è attualmente l’edificio residenziale più alto del mondo, e “World Crest”, la torre gemella, che raggiunge circa 215 metri di altezza.

All’interno del complesso si trovano diverse tipologie di residenze di lusso, tra cui le “World Residences” con 3 o 4 camere da letto, le “World Villas” con piscina privata, e le “World Mansions”, sontuosi appartamenti su due livelli dotati di piscina, palestra e ascensore privati.

Le ville e residenze private firmate Armani/Casa

Oltre ai grandi progetti urbani, Armani/Casa ha anche firmato il design d’interni di numerose ville e residenze private in tutto il mondo. Tra queste spiccano una villa privata a Roma, una casa disposta su tre livelli in un edificio storico del XIX secolo. Armani/Casa ha curato l’interior design e l’arredamento, creando un ambiente che rispetta l’eleganza storica dell’edificio, ma con un tocco contemporaneo. O l’altra meravigliosa villa di 300 mq a Saint Tropez, con parco e piscina esterna, situata in una posizione dominante sulla baia. Lo studio di design di Giorgio Armani ne ha curato il progetto architettonico, paesaggistico e l’interior design, creando uno spazio lussuoso e armonioso.

A South Kensington, a Londra, il brand di Giorgio Armani ha curato la ristrutturazione completa e l’interior design di una residenza storica di 800 mq, distribuita su sette livelli, trasformando la casa in un capolavoro di eleganza e funzionalità. In India, a Delhi, Armani ha curato il progetto di una residenza privata che include un magnifico giardino all’aperto, con un design d’interni raffinato e moderno.

Con il suo Armani/Casa Interior Design Studio, Giorgio Armani ha ridefinito il concetto di lusso nell’architettura e nell’interior design, portando la sua visione estetica in tutto il mondo. Ogni progetto è un’opera d’arte su misura, che riflette l’essenza del brand: eleganza senza tempo, raffinatezza discreta e un’attenzione maniacale ai dettagli. Con l’espansione continua e nuovi progetti in Brasile e altre città del mondo, Armani/Casa si conferma come uno dei protagonisti assoluti nel design di lusso globale.