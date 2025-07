Gigi D’Alessio fa piangere tutti: la dedica che non ti aspetti è proprio per lei

Il cantante partenopeo ha abbandonato la tradizionale riservatezza e si è lasciato andare ad un atto di puro amore sul suo profilo Instagram: chi è la fortunata che ha ricevuto la splendida dedica.

Nonostante sia stato spesso al centro dell’attenzione mediatica per via delle sue relazioni sentimentali, Gigi D’Alessio non ha mai voluto cavalcare l’onda del gossip per ottenere un ritorno di pubblico. Una scelta che al giorno d’oggi può sembrare in controtendenza ma che è esplicativa del suo modo di essere, del suo voler separare il pubblico dal privato.

D’altronde il cantante è ben consapevole di come l’attenzione mediatica possa essere un’arma a doppio taglio, di quanto possa essere asfissiante quando le cose non vanno per il verso giusto e voci ed indiscrezioni si diffondono in maniera incontrollata, acuendo una situazione di crisi o generandone una dal nulla.

In tal senso la sua relazione più mediatica – quella con la collega Anna Tatangelo – è stata una conferma di quanto sia importante fare muro verso le intromissioni della stampa e quelle ancora più veementi e incontrollate del pubblico, soprattutto oggi che i social offrono una cassa di risonanza alla voce di tutti e possono tramutarsi in uno strumento di persecuzione.

Gigi D’Alessio, la splendida dedica su Instagram fa commuovere tutti

Per quanta attenzione si possa porre nel mantenere riservato il proprio privato, quando si è famosi come Gigi D’Alessio si tratta di un’impresa ardua. Sono bastate poche uscite serali per fare emergere il nome della sua attuale compagna e rendere noti a tutti il nome e l’aspetto della donna.

C’è voluta qualche settimana in più affinché arrivasse la conferma dei diretti interessati e cominciassero ad emergere dettagli sulla loro storia d’amore, su come fosse nata e come si fosse evoluta in qualcosa di importante e centrale per la vita di entrambi. Nemmeno il tempo di fare entrare queste informazioni che è esplosa una seconda bomba di gossip: la nuova fidanzata di Gigi era in dolce attesa.

Finito il clamore iniziale Gigi e Denise sono riusciti a ritrovare la loro intimità e a godersi il loro amore lontano dai riflettori. Oggi si torna a parlare di loro per una dedica che Gigi ha voluto condividere su Instagram con tutti i suoi fan e con il mondo intero, poiché quell’amore di cui parla non può essere celato, va urlato al mondo intero.

Nel post si vede il cantante con in braccio la figlia Ginevra che riposa placidamente. A corollario di quella splendida immagine familiare una frase che ogni padre pensa e che ogni figlia vorrebbe sentirsi dire: “Auguri Giginevra mia, 1 anno di te,1 anno di noi

Buon compleanno cucciolotta”.