Il geco è un animaletto dolce, timido e molto utile. Se è in casa tua, sappi che non devi assolutamente cacciarlo via.

A tutti, prima o poi nella vita, capita di incontrare un piccolo geco sul muro di casa. Si tratta di un piccolo rettile a sangue freddo, molto timido e in cerca di calore così da poter regolare la propria temperatura corporea. Per questo motivo, il geco si nasconde nelle nostre case, in cerca di rifugio.

Dovremmo dargli accoglienza, ma spesso capita che venga ucciso senza pietà o cacciato via. Oltre al fatto che uccidere un piccolo esserino indifeso è moralmente sbagliato, il geco è anche utile per diversi motivi. Hai un geco in casa? Scopriamo i benefici che ti lasceranno a bocca aperta.

Dormire con un geco in casa? Ecco cosa fare e i benefici che non immagini nemmeno

Appartenente alla famiglia delle Gekkonidae, il geco è un animaletto molto carino di cui si dice di tutto e di più. Si dice che un geco in casa porti fortuna ed è ampiamente risaputo che ci libera di insetti dannosi come le zanzare. Dormire con un geco in casa è, quindi, possibile ed è anche vantaggioso. Ecco cosa fare e quali sono i benefici del geco che non immagini nemmeno.

Caccia le zanzare e gli insetti in modo naturale: i gechi si cibano di moscerini, zanzare e insetti, liberandoci da tutto ciò che questo comporta. Un geco può arrivare a mangiare circa duemila zanzare in una notte. È silenzioso e non pericoloso: i gechi in casa non sono pericolosi, ma portano soltanto diversi vantaggi. Non mordono, sono silenziosi e non trasmettono malattie. Indica un ambiente sano: generalmente, il geco è un animale che sceglie ambienti puliti e con un microclima adatto. Migliora la qualità del sonno: la sua presenza ti permette di migliorare la tua qualità del sonno, proprio per l’assenza di insetti di cui si nutre. Pensa a mosche, zanzare, scarafaggi, ragni e blatte, solo per citarne alcuni. È un portafortuna: in diverse culture, rappresenta un simbolo di protezione e positività.

Cosa fare, quindi? Il consiglio è quello di non scacciare il geco e non spaventarlo. Si tratta di un animale timido, che si nasconde. Non usare assolutamente insetticidi, perché potresti avvelenarli o privarli del cibo. Cerca, inoltre, di tenere pulita la stanza e ricorda che i gechi non sporcano assolutamente. Il geco è, in poche parole, un alleato discreto e silenzioso. Se proprio lo temi, il consiglio è quello di lasciare la porta o la finestra leggermente aperta, affinché possa uscire tranquillamente da solo. Scopri anche perché non dovresti uccidere i ragni che vivono a casa tua e come eliminare gli insetti che si nascondono nel tuo letto.