Gambe subito più snelle, le nonne usavano due semplici ingredienti da cucina: il risultato è incredibile

I rimedi che funzionano veramente per avere delle gambe snelle e belle senza fatica ed in poco tempo. Rimarrai sorpreso dai risultati.

Con l’arrivo della bella stagione moltissime di noi hanno voglia di dire addio ai pantaloni lunghi e pesanti e mostrare finalmente le gambe. Le belle giornate ci permettono di stare bene e di sentirci più leggere in generale. Noi oggi ti vogliamo svelare alcuni metodi della nonna che hanno un effetto incredibile, snelliscono le gambe e non solo.

Non dovremmo spendere un capitale e neanche utilizzare prodotti chimici. Siamo assolutamente certi che ti abbiamo incuriosito in vista della prova costume, e non solamente. Andiamo a vedere che cosa ci occorre dalla cucina.

Gambe snelle e sode in poco tempo con quello che abbiamo in casa

La bella stagione, lo sappiamo bene, ci fa venire voglia di scoprire le gambe ma non sempre ci sentiamo bene nel farlo. Noi oggi ti vogliamo indicare come poter dire addio a qualche chiletto di troppo che si trova proprio in questa zona e snellire di qualche centimetro. In commercio, lo sappiamo bene, ci sono molti prodotti ma che spesso hanno un costo veramente eccessivo.

Ma non in questo caso, noi ti vogliamo aiutare a risolvere il problema con degli ingredienti che abbiamo tutti noi in casa. Ti abbiamo incuriosito vero? Ci serviranno pochissimi ingredienti per realizzare il nostro infuso. Parliamo della radice di zenzero e del limone. In questo modo potremmo dire addio ad un po’ di grasso sulle gambe ma anche sull’addome.

Come utilizzarlo? Facciamo scaldare 1 litri di acqua in un pentolino e portiamo il tutto a bollore. Mettiamo all’interno le fette di radice di zenzero appena tagliare e lasciamo sobbollire per 15 minuti. Spengiamo e copriamo. Una volta raffreddato, filtriamo il tutto e mettiamo in una bottiglietta da mezzo litro. Uniamo anche il succo di mezzo limone appena spremuto.

Beviamo il nostro infuso prima di colazione e la sera prima di cenare. Ovviamente mettendo il succo di limone prima di bere. Ottimi per dire addio alla cellulite sono anche i fanghi d’alga, oppure il tè verde, i frutti di bosco ed il coriandolo. Loro aiutano ad accelerare il metabolismo come il peperoncino. Ricordiamoci poi che sono sempre di aiuto le camminate a passo veloce che affinano le cosce.

Se abbiamo modo, e possiamo, facciamo anche degli squat e degli affondi. Ricorda però che dobbiamo sempre sentirci belle per noi stesse e mai per gli altri!