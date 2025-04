Funerali Papa Francesco: sdegno nella capitale, cosa sta succedendo a ridosso della cerimonia

Funerali di Papa Francesco, oggi l’addio al Pontefice. Cosa sta succedendo nella capitale a ridosso della cerimonia.

Sul sagrato della Basilica di San Pietro oggi l’ultimo saluto a Papa Francesco, la liturgia è presieduta dal decano del collegio cardinalizio, il cardinale Re, con 980 concelebranti fra cardinali, vescovi e sacerdoti. Davanti l’altare, l’icona della Salus Populi Romani tanto cara al compianto Pontefice. Al termine della celebrazione il corteo che accompagnerà il Pontefice per la tumulazione nella Basilica di Santa Maria Maggiore.

La Sala Stampa del Vaticano ieri ha emanato un comunicato che ha confermato una presenza importante per il defunto Papa: “I poveri hanno un posto privilegiato nel cuore di Dio”. Così anche nel cuore e nel Magistero del Santo Padre, che aveva scelto il nome Francesco per mai dimenticarsi di loro. Per questo motivo, un gruppo di poveri e bisognosi sarà presente sui gradini che portano alla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore per rendere l’ultimo omaggio a Papa Francesco prima della tumulazione del feretro”. Papa Francesco ha pensato agli “ultimi” anche per il suo ultimo viaggio. Secondo quanto raccolto dal Corriere della Sera, il dress code prevede “abito scuro e cravatta scura”, ma nessun obbligo di velo in testa.

Il problema dell’aumento dei prezzi per l’evento

E mentre il mondo è pronto per l’ultimo saluto a Papa Francesco, l’evento di portata mondiale ha avuto ripercussioni sull’andamento dei prezzi per chi ha viaggiato o si trova a Roma. Il Codacons ha lanciato un allarme sui prezzi di voli e treni diretti a Roma in occasione dei funerali di Papa Francesco: l’associazione dei consumatori ha rilevato un’impennata delle tariffe a causa della concomitanza dell’evento con il ponte del 25 aprile.

Per i voli, i prezzi minimi per un volo andata e ritorno oscillano tra i 496 euro da Olbia e i 460 euro da Torino, con costi elevati anche da altre città italiane, anche le tariffe ferroviarie sono alte, con prezzi che partono da 191 euro da Venezia e cifre simili da Milano, Torino e altre città. Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, ha definito questi aumenti un “salasso” per i fedeli, prevedendo ulteriori incrementi dei prezzi a causa della crescente domanda.

L’associazione ha anche rivelato all’agenzia Dire che una stanza nei pressi del Vaticano può arrivare a costare fino a 2.500 euro a notte, in particolare quelle a ridosso dei funerali. “Ma è possibile che nelle ore più vicine si assista a un aumento dei prezzi”. Terrazze con vista sull’evento a ruba, secondo quanto riportato da Il Messaggero, che riporta che un “rooftop” con vista su Piazza San Pietro può arrivare a costare anche 500 euro.