Friggitrice ad aria, l’hai sempre usata nel modo sbagliato e rovini il risultato: se fai così avrai piatti di alta cucina

Friggitrice ad aria, scopri come usarla evitando gli errori che rovinano il risultato e trasformi ogni ricetta in un capolavoro da chef.

La friggitrice ad aria ormai è diventata una presenza fissa nelle cucine di tanti italiani, Tutti la usano e chi non ce l’ha la vuole o ne parla. Sei sicuro di usarla nel modo giusto? In realtà, sotto quella promessa di croccantezza e leggerezza si nascondono una serie di piccoli errori che rischiano di trasformare un manicaretto in una delusione culinaria.

La friggitrice ad aria non fa miracoli da sola, serve applicare qualche accorgimento affinchè tiri fuori piatti che ti fanno sentire un piccolo chef stellato. Se pensi che basti buttare tutto nel cestello e aspettare il “ding”, preparati a cambiare idea: ci sono segreti e trucchetti che fanno la differenza quando si tratta di trasformare ogni piatto in un successo.

Svelati i segreti degli chef: la friggitrice ad aria come non l’hai mai usata

La friggitrice ad aria è un’alleata fantastica ma non è la bacchetta magica della cucina moderna. Il vero trucco sta tutto nella preparazione.

Prendi le patate ad esempio: se le tagli a caso, magari una più grossa e una più sottile, poi non lamentarti se una è cruda e l’altra bruciata. Meglio tagliarle tutte uguali e, ancora meglio, lasciarle a mollo in acqua fredda per una mezz’oretta. Sembra una scocciatura, ma serve a togliere l’amido e a renderle super croccanti. Dopo, asciugale bene, aggiungi un filo d’olio e le tue spezie preferite: paprika, rosmarino, aglio in polvere, insomma, quello che ti piace di più.

E il pollo? Qui la marinatura fa la differenza. Un po’ di yogurt, limone, spezie e lasci tutto a riposare: ti assicuro che la carne sarà tenera e saporita come non mai. Se vuoi fare il figo, aggiungi anche un goccio di aceto o succo di limone, che aiuta a mantenere la carne morbida dentro e croccante fuori.

Poi c’è la questione dello spazio. Quando si è in tanti o si ha tanta fame si tende a riempire il cestello fino all’orlo, ma la friggitrice cuoce decisamente meglio se si lascia un po’ di spazio tra i pezzi, l’aria calda circola meglio e il risultato è tutta un’altra storia. E non dimenticare di dare una bella scossa al cestello a metà cottura: non è solo uno sfizio, aiuta davvero a cuocere tutto in modo uniforme.

Anche la temperatura merita attenzione. Ogni alimento ha la sua: le verdure vanno bene con temperature più basse, mentre per il pollo serve più calore. Non aver paura di sperimentare, tanto se sbagli puoi sempre riprovare.

La friggitrice ad aria non si limita a cucinare patatine e pollo. Puoi preparare muffin, biscotti, torte, pane e tante altre cose che nemmeno immagini, basta un po’ di fantasia e dotarsi degli accessori giusti: teglie, stampi e via dicendo.

La friggitrice ad aria può davvero rivoluzionare la tua cucina, prepara tutto facendo attenzione ai dettagli e sperimenta. Prova questi consigli e vedrai quanto saranno croccanti e gustosi i tuoi piatti.