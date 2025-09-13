Forbidden Fruit, spoiler bomba dalla Turchia: cambia tutto tra Yildiz e Kemal

Alcune anticipazioni Turchia parlano di una svolta clamorosa nel rapporto tra Yildiz e Kemal: cosa accadrà nelle puntate della seconda stagione di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit è il titolo della serie tv turca che sta attualmente andando in onda su canale 5 e che sta continuando sempre di più ad ottenere ampio successo. La trama della dizi, d’altra parte, si sta facendo sempre più intrigante ed avvincente ed è normale, quindi, che gli spettatori non si perdano nemmeno una puntata.

Le anticipazioni che arrivano direttamente dalla Turchia, non a caso, parlano di un clamoroso colpo di scena nel rapporto tra Yildiz e Kemal. Se nelle puntate che stanno attualmente andando in onda su canale 5 si è potuto vedere che i due ex coniugi c’è stato un riavvicinamento, che ha fatto addirittura pensare ad un ritorno di fiamma, adesso sembrerebbe che accadrà qualcosa di ancora più impensabile.

Alcuni spoiler, infatti, dicono che negli episodi della seconda stagione di Forbidden Fruit, Yildiz e Kemal continueranno ad essere tra i protagonisti principali. In particolare, a fare parecchio chiacchierare sarà l’evoluzione del rapporto tra i due ex coniugi. Si tratta, in effetti, di un cambiamento totalmente inaspettato, che lascerà un po’ tutti senza parole. Ecco cosa accadrà nelle prossime puntate.

Spoiler prossime puntate Forbidden Fruit: cosa succederà tra Yildiz e Kemal

Molto presto le strade di Kemal e Yildiz si separeranno per sempre. Da una parte, infatti, la giovane sorella di Zeynep riuscirà a fare pace con Halit, tenendolo in pugna con la storia della (presunta) gravidanza, dall’altra invece Kemal continuerà ad essere presente nelle vite degli Argun in seguito al fidanzamento ufficiale con Zehra.

Nonostante, quindi, sembrava che tutto si fosse risolto, nelle prossime puntate accadrà qualcosa che cambierà ogni cosa tra di loro. Alcuni spoiler dalla Turchia, infatti, rivelano che Kemal andrà a vivere a casa di Halit e degli Argun e non perderà mai occasione per poter provocare e stuzzicare Yildiz.

Non solo, infatti, Atakan si farà sorprendere da Lila mentre proverà a baciare la sua ex moglie, ma le manderà persino un mazzo di fiori, fingendo che il mittente sia l’istruttore sportivo che Yildiz avrà assunto da poco, per suscitare una reazione in Halit.

Al contrario, però, questo comportamento di Kemal finirà per infastidire (ed anche parecchio) Yildiz. Gli spoiler, infatti, rivelano che i due avranno un duro confronto, alla fine del quale la giovane donna dirà al suo ex marito di sparire dalla sua vita.