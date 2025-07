Fiocco azzurro a Uomini e Donne: la famiglia si allarga, chi è diventata mamma

In casa Uomini e Donne è nato un bebè: ecco la protagonista del programma Mediaset che è diventata mamma di un maschietto.

Uomini e Donne è senza dubbio una delle trasmissioni più amate e seguite della Mediaset. Ad appassionare sono le conoscenze tra tronisti e corteggiatrici e troniste e corteggiatori. Ed in effetti c’è tanta ansia di scoprire chi sarà sul trono a settembre.

Non solo ma da qualche anno appassionano anche le frequentazioni delle dame e dei cavalieri del trono over. In ogni caso dal programma escono fuori diverse coppie che si dimostrano stabili e veramente innamorate, andando a convivere, sposandosi e avendo dei figli. Di recente una protagonista di Uomini e Donne è diventata mamma di un bel maschietto. Ecco di chi si tratta.

La protagonista di Uomini e Donne che è diventata mamma

Anche se molte coppie di Uomini e Donne, sia trono classico sia trono over, si lasciano dopo pochi mesi dal programma, non sempre è così. E questo conferma che all’interno della trasmissione condotta da Maria De Filippi, possano nascere sentimenti duraturi.

È quello che è successo a questi due protagonisti del trono over, che sono diventati genitori l’11 luglio 2025. Si tratta dell’ex dama Asmaa Fares e dell’ex cavaliere Cristiano Lo Zupone. I due hanno fatto sapere con un post su Instagram della nascita del loro bambino, Luay. Un nome importante questo affidato al bebè, che significa forza e persistenza.

I due hanno postato diverse foto del neonato e una didascalia dolcissima: “La nostra famiglia al completo”. Nelle foto si vede infatti anche il figlio che Asmaa ha avuto da una precedente relazione. Insomma, per i due, che stanno insieme da maggio 2024, quando hanno deciso di uscire insieme dal programma, questo è un momento di grande gioia.

Ora, dopo la nascita del bambino, dovranno iniziare i preparativi per il loro matrimonio: Cristiano infatti ha fatto ad Asmaa una romantica proposta di matrimonio a marzo, proprio dove tutto è iniziato, nello studio di Uomini e Donne, dopo aver raccontato come procedeva la loro storia. Insomma, il loro amore, le nozze che avranno luogo presto e la nascita del piccolo Luay qualche giorno fa, confermano che dal programma di Canale 5 possono uscire fuori relazioni belle e durature.