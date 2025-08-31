Filtro anti-spam per le chiamate di telemarketing, è davvero efficace? La verità nessuno la immagina – chedonna.it

Il filtro anti-spam per le chiamate di telemarketing funziona davvero? Ecco la verità.

Quante volte negli orari più impensabili ricevi delle telefonate da vari call center, italiani o stranieri che magari disturbano il tuo pranzo o il tuo sonnellino pomeridiano? A volte, rispondendo, nemmeno si sente nessuno parlare dall’altro capo del telefono, oppure la linea cade giù o c’è una voce registrata che parla.

Proprio per contrastare il fenomeno delle chiamate di telemarketing indesiderate, è stato introdotto un filtro anti-spam. Ma è davvero efficace?

Come funziona il filtro anti-spam per le chiamate di telemarketing: è davvero efficace?

Il filtro anti-spam per le chiamate di telemarketing indesiderate, funziona bloccando le telefonate spam provenienti da numeri falsificati o non riconosciuti, soprattutto se di origine italiana.

La tecnologia si basa su un filtro che verifica l’autenticità del numero chiamante e può impedire che la telefonata giunga al destinatario se non c’è un esplicito consenso. In questo modo si evita di ricevere quelle telefonate che possono anche portare ad una truffa telefonica (ormai tanto diffuse e che mietono vittime soprattutto fra gli anziani).

Il limite è che per ora questo filtro riguarda esclusivamente le chiamate con numerazioni italiane fasulle e non a quelle con numerazioni estere o che sfruttano metodi alternativi per truffare le persone con telemarketing “selvaggio” e “aggressivo”. Nonostante l’introduzione di questo filtro anti-spam, le organizzazioni criminali del telemarketing illegale stanno infatti già studiando soluzioni per eludere il nuovo sistema, e si sta già pensando a delle contromisure di risposta.

Oltre al filtro anti-spam, comunque, il Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente approvato un Codice di condotta per le attività di telemarketing che coinvolge associazioni di committenti, call center e rappresentanti dei consumatori. Quando sarà costituito l’Organismo di monitoraggio (Odm), il Codice entrerà ufficialmente in vigore.

Questo vorrà dire che le società che vi aderiranno saranno obbligate a rispettare misure rigorose per garantire la correttezza e la trasparenza nel trattamento dei dati personali, inclusa la raccolta di consensi specifici per finalità di marketing e profilazione. Inoltre, nel Codice saranno inserite delle sanzioni e pene per le vendite realizzate senza consenso, con l’obiettivo di contrastare il diffuso fenomeno dei call center abusivi.

Con l’introduzione del filtro anti-spam e l’adozione del Codice di condotta si vuole cercare di ridurre le chiamate indesiderate e tutelare i consumatori. Ma la lotta al telemarketing “selvaggio” è ancora lunga perché vengono sempre “pensate” delle nuove tecniche di frode e strategie di marketing illegale.