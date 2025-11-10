Filippo Magnini, tensione alle stelle a Ballando con le stelle 2025: cosa c’è dietro il video cancellato

Dopo lo scontro con la giuria nel corso della settima puntata, spunta un video cancellato di Filippo Magnini pubblicato da Gabriele Parpiglia.

Filippo Magnini è tra i protagonisti della settima puntata di Ballando con le stelle 2025. Insieme a Fabio Fognini, rappresenta la quota sportiva della trasmissione di Milly Carlucci. Magnini ha iniziato l’avventura dimostrando predisposizione al ballo e candidandosi per arrivare fino in fondo. In coppia con Alessandra Tripoli, finora, ha portato a casa bei voti, ma anche critiche da parte della giuria.

Nelle scorse settimane, in particolare nella quarta puntata, commentando l’esibizione di Magnini e Alessandra Tripoli, Selvaggia Lucarelli aveva spiegato di vedere poca sintonia tra il campione di nuoto e la maestra di ballo. “Come coppia siete un po’ freddi, è la prima volta che vedo Alessandra così rigida. Allora la mia domanda è: c’è un po’ di rigidità nei confronti di Alessandra?“, era stata la domanda della Lucarelli.

Alle parole della Lucarelli erano seguite quelle di Mariotto che, vedendo tra il pubblico Giorgia Palmas, aveva detto: “Sì c’è rigidità, ma è colpa della moglie! Ci aspettiamo più complicità tra te e la ballerina, trova il modo, ma deve esserci di più, perché stasera non c’è stata”.

Nel corso della settima puntata, Magnini è tornato sull’argomento e ha sbottato contro la giuria tirando in ballo proprio la moglie.

Video cancellato di Filippo Magnini: cosa ha detto il concorrente di Ballando con le stelle

“C’è qualcuno che rompe le scatole a me e mia moglie, dicendo che se lei è qui in studio io ballo peggio e se non c’è ballo meglio. Non vedo l’ora che lei torni, così da fare la mia migliore esibizione“. Queste le dure parole dette da Filippo Magnini nel corso della settima puntata di Ballando con le stelle 2025 con Selvaggia Lucarelli che lo ha esortato ad essere più chiaro e a svelare il nome della persona destinataria del messaggio.

Magnini ha spiegato che il suo è uno sfogo generale ma la giuria non ci ha creduto totalmente credendo che ci sia altro dietro le parole del campione di nuoto.

Ad aggiungere ulteriore dettagli è Gabriele Parpiglia che, su Instagram, ha pubblicato un video in cui Magnini si lascia andare ad uno sfogo poi cancellato. “Dobbiamo ritornare ad un video (che nessuno si aspettava) apparso sul suo profilo Instagram: un attacco frontale al programma, alla giuria, a tutto. Video che qualche ora dopo è sparito. Cancellato, come se non fosse mai esistito. Troppo tardi, la rete aveva già registrato tutto. E quello che Filippo ha detto in quel filmato racconta una storia diversa da quella ufficiale e che molto probabilmente può essere associata a ciò che è successo nella diretta di ieri sera“., scrive il giornalista.

Video cancellato di Filippo Magnini: cosa ha detto il concorrente di Ballando con le stelle (Fonte Instagram @gabrieleparpiglia) – Chedonna.itTra i commenti è spuntato anche quello di Giorgia Palmas che spiega come lo sfogo di Magnini non si riferisse a Ballando con le stelle ma ad un altro programma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriele Parpiglia (@gabrieleparpiglia)

Sabato prossimo, tuttavia, con Magnini allo spareggio insieme a Marcella Bella, potrebbe esserci un nuovo capitolo della vicenda.