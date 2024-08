“Favorisce la crescita di batteri benefici per l’organismo”: il consiglio prezioso dei medici

La tisana della salute, bastano due ingredienti

Tre le buone abitudini da assumere per una vita sana c’è l’assunzione quotidiana, a stomaco vuoto, di una bevanda a base di miele e limone. Si tratta di due ingredienti spesso utilizzati per risolvere piccoli problemi di salute, come tosse e raffreddore. Il più delle volte questi rimedi naturali sono tramandati nelle famiglie, di generazione in generazione, spesso ignorandone i reali benefici per la salute.

Questi due alimenti, utilizzati come rimedi casalinghi, nascondono infatti numerosi effetti benevoli per la salute: dal rafforzamento del sistema immunitario all’aiuto nella digestione, fino all’alleviamento dei sintomi di raffreddore e influenza. Se utilizzanti in combo il risultato è garantito.

Secondo la nutrizionista Carla de Castro, sia il limone che il miele sono noti per le loro proprietà antinfiammatorie, che possono essere particolarmente utili per alleviare il mal di gola. Questi due ingredienti lavorano in sinergia per offrire sollievo dai sintomi di malesseri comuni, andando a ridurre l’infiammazione delle vie respiratorie, favorendo così un recupero più rapido e naturale.

Inoltre, la miscela di miele e limone potenzia l’azione antimicrobica e antinfiammatoria di entrambi gli ingredienti, offrendo una protezione aggiuntiva contro infezioni e infiammazioni. Per chi cerca un modo naturale e semplice per migliorare la propria salute, questa bevanda rappresenta un’ottima opzione da includere nella routine quotidiana. Oltre a essere estremamente utile per la salute, questa bevanda è anche facile da preparare: basta infatti mescolare un cucchiaio di miele e il succo di mezzo limone in un bicchiere di acqua tiepida.