Creare delle farfalle di carta fai-da-te è un progetto creativo perfetto per decorare casa. Le decorazioni da fare sono semplici ed economiche.

Leggere, coloratissime e una delle cose più belle della natura, le farfalle sono magiche. Possiamo realizzarne di carta, grazie al riciclo creativo, per appenderle nella nostra casa in qualunque stanza. Sono perfette per decorare gli ambienti. Le farfalle di carta fai-da-te sono uno dei lavoretti creativi semplici e amati anche dai bambini.

Bastano qualche foglio di carta, un paio di forbici e della colla per realizzare delle farfalle da appendere. Scopriamo come fare delle farfalle di carta fai-da-te con i materiali che hai in casa.

Farfalle di carta che volano da stampare, ritagliare e appendere: come farle con cartoncino colorato o carta crespa

Per prima cosa, basta trovare i materiali utili allo scopo e far lavorare la fantasia. È un procedimento abbastanza facile dopo aver scelto la giusta carta. Ecco come fare delle farfalle di carta che volano da stampare, ritagliare e appendere con cartoncino colorato o carta crespa.



Materiali:

Fogli di cartoncino colorato o carta crespa

Forbici

Colla stick

Matita

Spago, filo da cucito o filo trasparente

Procedimento:

Puoi utilizzare, semplicemente, una matita per disegnare le farfalle o stampare una sagoma già pronta. In quest’ultimo caso, stampa su foglio A4. Ritaglia, quindi, la sagoma che hai disegnato o stampato. Posiziona questa su cartoncino colorato o carta crespa. Ritaglia, quindi, con precisione. Piega le ali al centro per donare tridimensionalità alle farfalle. Incolla un pezzo di filo dietro le farfalle, così da appenderle al soffitto, a una mensola o dove preferisci con il filo in questione.

In alternativa, ecco come fare.

Puoi anche creare due striscioline di cartoncino da piegare a metà. Sulle estremità esterne, disegna una curva con la matita e ritaglia. Prendi la carta del colore preferito e ritaglia un rettangolo. Dividi a metà nelle due lunghezze con la matita e il righello. Posiziona le sagome di cartoncino sulla base di carta ottenuta. Taglia nel mezzo, piegando in due la base per la farfallina. Ritaglia una strisciolina piccolissima di carta e tienila da parte. A questo punto, ripiega i bordi della farfalla. Stringi la farfalla al centro per creare le ali. Al centro, incolla e copri la piega centrale con la strisciolina di carta.

Creare tante allegre e colorate farfalline di carta è un passatempo divertente, che impegna anche i bambini in modo creativo. Così facendo, avrai tante farfalline di carta fai-da-te bellissime da sfoggiare in casa! Scopri anche come riciclare i quaderni.