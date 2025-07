Ex Uomini e Donne, vita stravolta dopo il programma: cosa fa oggi

Dalla TV ai libri, la vita della EX di Uomini e Donne ha preso una piega inaspettata: tra esami, sacrifici e qualche sorpresa, ecco cosa fa oggi.

Quando si partecipa a un programma come Uomini e Donne, c’è chi spera di trovare l’amore e chi magari cerca solo un po’ di notorietà, poi ci sono quelli che, una volta spente le luci dello studio, decidono di tornare semplicemente alla propria vita e magari darle un nuovo slancio.

Non tutti si ricordano di lei, perché la sua avventura nel salotto di Maria De Filippi non è stata tra le più lunghe, ma di certo è stata intensa al punto da convincere un tronista a sceglierla e uscire con lei dal programma. La storia tra loro, contro ogni previsione di chi già li immaginava nel dimenticatoio delle coppie lampo, continua ancora oggi, discretamente e senza colpi di scena da copertina.

Quello che però molti non sanno è che, mentre il pubblico dimenticava i loro nomi, Valentina metteva da parte il personaggio televisivo per tornare semplicemente a essere sé stessa, con una priorità chiara: finire l’università e togliersi la soddisfazione di appendere al muro una bella laurea.

Libri, sogni e una corona d’alloro: così Valentina ha riscritto il suo futuro

“Non è stato semplice, ma ce l’ho fatta” ha scritto Valentina sui social con quella sincerità che la contraddistingue e che, forse, è uno dei motivi per cui in tanti ancora oggi la seguono e la supportano. Con queste parole ha annunciato di aver raggiunto la laurea magistrale, un traguardo per nulla scontato, soprattutto se nel frattempo bisogna anche barcamenarsi tra progetti, lavoro e la vita di tutti i giorni che, si sa, non fa sconti a nessuno.

Valentina ha voluto condividere con chi la segue la gioia di un percorso che non è stato sempre in discesa. Anzi, la magistrale si è rivelata un’impresa fatta di alti e bassi, di giornate piene zeppe di scadenze e impegni, di momenti di entusiasmo e altri di puro sconforto, quelli in cui ti chiedi chi te l’ha fatto fare.

A renderle tutto più sopportabile c’erano però gli affetti più cari: la famiglia, gli amici e ovviamente Cristian, che le è rimasto accanto lontano dai riflettori e dalle logiche da reality.

Tra un esame e l’altro, Valentina ha continuato anche a lavorare nel mondo dei social, dividendosi tra studio e la creazione di contenuti, un equilibrio per niente semplice da mantenere quando il tempo non basta mai. Eppure, oggi può dire di avercela fatta e di poter voltare pagina con un bagaglio di esperienze che vanno ben oltre i banchi di scuola.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina⭐️ (@valentina.pesaresi)

Oggi che la laurea è in tasca, le giornate non sono più scandite da lezioni e code alle macchinette del caffè, ma il futuro resta tutto da scrivere. Valentina guarda avanti con la consapevolezza di chi sa di aver fatto una scelta di sostanza piuttosto che rincorrere la popolarità effimera che spesso travolge chi passa dalla TV.

E con la stessa determinazione con cui ha portato a casa questo obiettivo, non è difficile immaginare che saprà prendersi anche le prossime soddisfazioni.