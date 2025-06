Ex Uomini e Donne mostra il pancione: primo figlio per l’amatissima tronista

La famiglia di Uomini e donne si allarga ancora: dopo Giulia De Lellis, arriva il primo figlio dell’amatissima ex tronista.

La famiglia di Uomini e Donne si allarga sempre di più e tra qualche mese un’amatissima ex tronista diventerà mamma per la prima volta. Dopo l’annuncio di Giulia De Lellis che, dopo l’avventura a Uomini e Donne è riuscita a sfruttare la popolarità raggiunta diventando una delle influencer più amate e seguite del momento, anche un’altra ex tronista sta per allargare la famiglia.

L’ex protagonista del programma di Maria De Filippi, oggi 34enne, con una dolcissima foto pubblicata sul proprio profilo Instagram, ha annunciato di essere in dolce attesa svelando di realizzare un sogno senza, tuttavia, svelare l’identità del compagno e del futuro papà.

Uomini e Donne: chi è l’ex tronista presto mamma

Bellissima, con un dolce sorriso, Samantha Curcio ha pubblicato sul proprio profilo Instagram la dolce del suo pancione che continua a crescere e in cui è custodito il frutto di un amore arrivato all’improvviso.

“Non amo enfatizzare materialmente degli eventi già pieni di magia, come questo – ha aggiunto -. Ho sempre creduto che la felicità fosse tale solo se condivisa, con le persone giuste, con purezza ed umiltà, da non voler ferire o intristire nessuno. Ed eccomi qui, che provo a trovare le parole giuste per condividere il mio miracolo. Mia Nonna dice sempre “per una vita non succede niente e poi un attimo ti cambia la vita” e vorrei tanto ci credeste anche voi”, ha scritto Samatha annunciando la dolce attesa.

Oggi, il pancione sta crescendo e l’ex tronista si sta godendo tranquillamente la gravidanza condividendo qualche momento del periodo più bello della sua vita sui social. “Ricorderemo di questa gravidanza rock’n’roll e dell’astinenza dal soft botox, figlio mio”, ha scritto pubblicando la foto che vedete qui in basso.

Dopo aver provato a cercare l’amore in tv concludendo il suo percorso sul trono di Uomini e Donne scegliendo Alessio Cennicola con cui la storia è finita poco dopo, Samantha ha ritrovato l’amore improvvisamente nella vita quotidiana. Bellissima, raggiante e con un’aria sognante, la Curcio sta aspettando il suo piccolo principe di cui non ha ancora svelato il nome.

Chi, invece, ha già anticipato il nome della sua bambina è Giulia De Lellis che, insieme al compagno Tony Effe, ha annunciato che chiamerà la sua bambina Priscilla. La De Lellis partorirà probabilmente dopo l’estate mentre la Curcio dovrebbe conoscere il suo bambino un po’ prima. Dopo la stagione di cui è stato indiscusso protagonista Gianmarco Steri che ha svelato anche dove si trovano i suoi negozi, la famiglia di Uomini e donne sta per accogliere dei nuovi piccoli.