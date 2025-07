Con l’eritema solare non si scherza, aiuta subito la tua pelle con questi rimedi naturali che hai in casa ed eviti di andare dal medico

Il sole abbronza ma può essere anche dannoso, se non proteggete in modo adeguato la pelle si può manifestare un fastidioso eritema solare, ecco quali sono i rimedi naturali per curarlo.

Lo sappiamo, tante di voi non resistono e appena arriva l’estate si mettono al sole per la tintarella, il desiderio di avere una pelle abbronzata invidiabile è più forte di qualsiasi altra cosa. Purtroppo capita molto più spesso di quanto si possa pensare che la pelle si irriti per l’esposizione prolungata ai raggi solari. Cosa fare in questi casi?

Se l’eritema solare è comparso vuol dire che il danno è già stato fatto. È inutile quindi dire a questo punto che avreste dovuto proteggere la pelle con una crema solare con fattore di protezione altissima, oramai è tardi, però siete in tempo per cercare di salvare il salvabile e dare subito sollievo alla pelle danneggiata.

Ma prima di continuare vi raccomandiamo di contattare un medico perché se l’eritema è molto esteso o la pelle si è ustionata in modo grave potrebbe essere necessario intervenire con una terapia adeguata, anche antibiotica in caso di infezione.

Quali sono i rimedi naturali per curare l’eritema solare e dare sollievo alla pelle

Vi siete appisolate sotto al sole e ora avete il corpo che grida vendetta perché l’eritema solare ha fatto la sua comparsa perché non avete usato la crema solare ma fortunatamente ci sono dei rimedi naturali per combattere i sintomi, che in genere sono bruciore, rossore, sensazione di pelle che tira e prurito. In base alla gravità della scottatura si possono manifestare anche bolle piene di liquido e lo strato più superficiale dell’epidermide si può distaccare causando il fenomeno della spellatura.

Chiaramente occorre prima di tutto dare sollievo alla pelle, quindi rinfrescarla, idratarla, lenirla e nutrirla, ci sono diversi rimedi naturali della nonna fai da te ed erboristici che possono essere molto utili in tal senso, scopriamoli.

Verdura da applicare sull’eritema solare, tra i rimedi naturali della nonna più efficaci

Frullate una patata dopo averla ben lavata e sbucciata. Applicate la patata frullata sulla zona della pelle interessata dall’eritema solare e lasciate agire l’impacco per mezzora, calmerà subito il rossore e il prurito. In alternativa potete usare il cetriolo che ha proprietà lenitive, anche in questo caso potete frullare, porre tutto in un telo di lino e applicare sulla pelle.

Fare degli impacchi di camomilla

La camomilla è ideale per lenire gli arrossamenti e il prurito causati dall’eritema solare, ma anche per le labbra ustionate, grazie alle sue proprietà antinfiammatorie. Si possono fare impacchi con infuso di camomilla freddo.

Preparatelo normalmente mettendo in infusione in acqua bollente una bustina di camomilla o dei capolini essiccati per circa 15 minuti. Fate poi raffreddare, ponete in frigo. Bagnate una garza nella camomilla e applicate sulla zona interessata lasciando agire per venti minuti. Potete ripetere l’operazione più volte nella giornata.

Spalmare il gel di aloe vera

Se avete una pianta di aloe vera potete tagliarne una foglia e usare la sostanza gelatinosa al suo interno come pomata lenitiva. In alternativa potete comprare il gel di aloe vera in erboristeria, è uno dei rimedi naturali per l’eritema solare più efficaci e capace di alleviare immediatamente il fastidio, donando la giusta idratazione alla vostra pelle maltrattata dal sole, facilitando anche la rigenerazione dei tessuti in caso di scottatura.

Applicare l’olio di calendula

L’olio di calendula, anch’esso si compra in erboristeria o in farmacia, svolge una profonda azione lenitiva, calmante ed emolliente, oltre che cicatrizzante e antinfiammatoria. Inoltre è in grado di nutrire a fondo, e per questo si trova spesso alla base delle preparazioni per le pelli secche e sensibili.