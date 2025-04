“E’ incinta”: cicogna a sorpresa per la coppia del Grande Fratello? Clamorosa indiscrezione

Dopo il Grande Fratello continuano a far parlare di sé, stavolta per un possibile arrivo della cicogna. Andiamo a vedere di chi si parla.

Spesso le storie nate sotto i riflettori si spengono non appena cala il sipario ma c’è anche chi resiste contro ogni pronostico e questo potrebbe essere il caso. I due, dopo la fine della loro avventura al Grande Fratello, non si sono praticamente più separati. Attualmente vivono in una bolla tutta loro, fatta di sguardi complici, dediche romantiche e tanti progetti in cantiere.

Sembrerebbe che i due si stiano prendendo molto sul serio e forse starebbero orrendo persino troppo. Nelle ultime ore hanno cominciato a circolare delle voci su una possibile gravidanza, una di quelle notizie che partono come un sussurro e nel giro di qualche ora diventano praticamente argomento di discussione ovunque, dal bar sotto casa fino ai commenti sotto i reel. c’è chi pensa che i due stiano solo giocando con l’idea di costruire una famiglia, e se invece la gravidanza fosse concreta?

Cicogna in arrivo o solo una spesa sospetta? Il dubbio è più che lecito

Anche questa volta è stato Instagram a creare scompiglio e ad insinuare il dubbio. Durante una diretta sul social, Javier, con un tono da bravo ragazzo, lo stesso che ha sempre sfoggiato anche nella casa, ha risposto alle domande dei fan senza risparmiarsi troppo. Quando gli è stato chiesto di Helena, ha risposto senza giri di parole che lei è “la donna della sua vita”, e che da quando stanno insieme sta veramente bene, è tranquillo, sereno, appagato, insomma, ha trovato quella pace che nemmeno il silenzio della casa del GF gli aveva regalato.

La loro relazione sbocciata da poco, sembra viaggiare a tutta velocità verso traguardi importanti. E lui lo ha fatto capire chiaramente: costruire una famiglia con Helena è nei piani, e non troppo lontani a giudicare dal tono con cui ne parlava. Tra un “non esiste altro che lei” e un “vivere lei è la cosa più importante”, è stato chiaro che lui questa storia la sta vivendo fino in fondo, senza freni. E poi quella frase, buttata lì quasi per caso, che ha acceso ogni tipo di speculazione: “Se questi sono i presupposti, sicuramente succederà”. Un riferimento ai figli tutt’altro che vago.

Dopo questa diretta Amedeo Venza ha condiviso una segnalazione ricevuta in direct: pare che Helena sia stata vista in una farmacia di Milano mentre acquistava un test di gravidanza. Non in incognito, non con occhiali scuri e cappuccio calato sulla fronte, ma durante una normalissima spesa. Una scena che ha subito fatto scattare l’allarme tra i fan, che ovviamente si sono messi in modalità investigatore privato.

Segue un’altra segnalazione. Sempre nella stessa diretta social, un amico avrebbe chiesto apertamente a Javier se Helena fosse incinta e lui, senza tentennamenti, avrebbe risposto di no. Smentita secca. Questo non è bastato a mettere a tacere le chiacchiere, nel gossip una smentita vale meno di un like in una diretta notturna.

A questo punto, la situazione è chiara quanto un vetro appannato: da una parte una coppia che sembra davvero affiatata, pronta a tutto per costruirsi un futuro insieme, e dall’altra una voce che aleggia tra social e segnalazioni anonime, con quel retrogusto da verità non detta che stuzzica la fantasia di chi li segue.

Helena e Javier, nel bene e nel mistero, continuano a far parlare di sé e mentre i fan li seguono con affetto chissà che la prossima notizia non arrivi direttamente da loro la conferma di una cicogna… e un bel fiocco in arrivo.