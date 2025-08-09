L’Albania è uno dei luoghi più belli in cui poter andare in vacanza. Ricca di mete low-cost, vanta una bellezza mozzafiato.

Negli ultimi anni, l’Albania è una delle mete estive più amate dagli italiani. Per una vacanza indimenticabile, è una delle destinazioni da tenere – senza alcun dubbio – in considerazione. Qui, sono presenti un mare con acque turchesi e spiagge dalla sabbia bianca. Senza contare, appunto, i villaggi pittoreschi e il costo che non è da sottovalutare.

L’Albania, insomma, può competere più che bene con le migliori destinazioni del Mediterraneo. Scopriamo dove andare in vacanza in Albania e quali sono le destinazioni low-cost da sogno che ancora non conosci.

Dove andare in vacanza in Albania al mare: i consigli per le vacanze

Tra calette tranquille e paesaggi naturali di una bellezza straordinaria, l’Albania non vuol dire soltanto città storiche, siti archeologici o chiese, ma anche e soprattutto mare. Ci sono delle destinazioni che sono perfette per delle vacanze al mare. Ecco dove andare in vacanza in Albania al mare e alcuni consigli per le vacanze.

Ksamil: se ti stai domandando cosa visitare in Albania, sappi che Ksamil è uno dei posti da vedere assolutamente. È possibile definirla i Caraibi d’Albania. È, infatti, una località famosa per le spiagge dalla sabbia bianca e le isolette circondate da mare cristallino e immerse nella tranquillità. Dhermi: collocata sulla Riviera Albanese, ha una buona vita notturna oltre, appunto, a distese di sabbia bianca e acque turchesi. È perfetta per chi ama la vita notturna, grazie ai suoi locali e ristoranti. Himara: piccolo borgo affacciato sul mare, vanta un lungomare tranquillo con diverse calette nelle vicinanze. È una meta che può essere considerata ideale per coppie e famiglie che cercano bellezza, relax e comodità. Velipojë: situata al confine con il Montenegro, Velipojë vanta delle spiagge piene di sabbia, lunghe e con stabilimenti attrezzati e servizi. Si tratta di un luogo perfetto per lunghe passeggiate, ma è una zona meno turistica. Borsh: questa è la spiaggia più lunga dell’Albania con più di 7 chilometri di ciottoli bianchi e sabbia. Atmosfera rilassata e acqua trasparente la rendono una meta perfetta, per chi desidera staccare completamente dalla routine. Saranda: città vivace, è un’ottima località ricca di spiagge e divertimento. Shopping, escursioni e cene vista mare negli ottimi ristoranti.

Insomma, l’Albania è un vero e proprio paradiso low-cost per chi ama il relax e il mare, ovviamente! Sia che tu voglia andare in vacanza da solo, in coppia, in famiglia o con gli amici o che tu sia in cerca di movida estiva o spiagge semi-deserte, sappi che l’Albania è il luogo che fa al caso tuo. Scopri anche quali sono le spiagge più belle d’Italia e il mare più pulito e le Bandiere Verdi.