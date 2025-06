Oltre alle Bandiere Blu, le Bandiere Verdi sono tra le più interessanti. Riguardano alcune delle più belle località italiane e sono conferite dai pediatri.

In estate, ci sono diverse mete tra cui poter scegliere per trascorrere delle rilassanti vacanze in famiglia, anche con bambini. Quando ci sono i più piccoli, è opportuno fare delle considerazioni per non sbagliare. Premiate con le Bandiere Verdi, alcune spiagge sono tra le più sicure con acqua bassa, sabbia fine e diversi servizi pensati per le famiglie.

Sono davvero tante quelle che sono state premiate quest’anno, grazie al parere dei pediatri. Ecco le spiagge dove andare questa estate con i bambini, premiate con le Bandiere Verdi 2025.

Le spiagge italiane premiate con le Bandiere Verdi nel 2025

Tutti noi sogniamo momenti di relax, mare pulito e tranquillità, ma senza rinunciare al divertimento anche se si è in famiglia. Sono diverse le spiagge italiane premiate con le Bandiere Verdi nel 2025. Questo riconoscimento garantisce spiagge attrezzate, mare sicuro, servizi di assistenza e l’ambiente ideale per una vacanza con bambini all’insegna di sicurezza e comfort. Insomma, si tratta del meglio per una vacanza family-friendly.

Abruzzo

Teramo : Alba Adriatica, Giulianova, Pineto – Torre Cerrano, Roseto degli Abruzzi, Silvi – Silvi Marina, Tortoreto

Basilicata

Potenza : Maratea

Calabria

Reggio Calabria : Bianco, Bova Marina, Bovalino, Caulonia – Caulonia Marina, Locri, Palmi, Roccella Jonica, Siderno

Campania

Salerno : Agropoli – lungomare San Marco, Trentova, Ascea, Centola – Palinuro, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica – Acciaroli, Pioppi, Positano – spiagge Arienzo, Fornillo, Spiaggia Grande, Santa Maria di Castellabate, Sapri

Emilia-Romagna

Rimini : Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini

Friuli-Venezia Giulia

Gorizia : Grado

Lazio

Roma : Anzio

Liguria

Savona : Finale Ligure, Noli

Marche

Macerata : Civitanova Marche, Porto Recanati

Molise

Campobasso: Termoli

Puglia

Brindisi : Fasano, Ostuni

Sardegna

Sassari : Alghero, Capo Coda Cavallo, Castelsardo-Ampurias, La Maddalena – spiagge: Punta Tegge, Spalmatore, Santa Teresa di Gallura

: Alghero, Capo Coda Cavallo, Castelsardo-Ampurias, La Maddalena – spiagge: Punta Tegge, Spalmatore, Santa Teresa di Gallura Nuoro/Ogliastra : Bari Sardo, Marina di Orosei – Bidderosa, Berchida, San Teodoro, Tortolì – Lido di Orrì, Lido di Cea

Sud Sardegna/Carbonia-Iglesias: Cala Domestica, Carloforte – Isola di San Pietro (La Caletta, Punta Nera, Girin, Guidi)

Sicilia

Palermo : Balestrate, Cefalù, Mondello

Toscana

Livorno : Bibbona, San Vincenzo

Veneto

Venezia: Caorle, Cavallino-Treporti, Chioggia – Sottomarina, Jesolo, Lido di Venezia, San Michele al Tagliamento – Bibione

Quale di queste mete sceglierai per la tua vacanza? Scopri anche dove fare le vacanze in Puglia e dove andare per delle vacanze estive in montagna.