La Dieta Plank è un regime alimentare particolarmente restrittivo, per cui è consigliabile chiedere un parere medico.

Negli ultimi anni, la Dieta Plank è diventata sempre più di moda. Un regime alimentare iperproteico, ma anche ipocalorico che promette di far perdere fino ad un massimo 9kg. Proprio per il fatto di essere basato solo su certi tipi di alimenti e di essere molto restrittivo, il protocollo della Dieta Plank non può essere seguito per più di due settimane.

Altrimenti, verrebbero a mancare alimenti essenziali per un corretto equilibrio del corpo. In ogni caso, è sempre consigliabile rivolgersi a un medico nutrizionista per essere seguiti al meglio, specialmente in presenza di patologie. Scopriamo di più sulla Dieta Plank, come funziona e il menu settimanale che fa perdere peso.

Come funziona la Dieta Plank? Il menu settimanale da seguire

La Dieta Plank è una dieta altamente proteica, che deve essere sempre accompagnata da un consumo corretto di liquidi. Quindi, è opportuno bere almeno due litri di acqua al giorno, oltre a fare un po’ di attività fisica. Allo stesso modo, è consigliabile evitare bevande alcoliche, gassate o qualunque zucchero aggiunto. Come funziona la Dieta Plank? Come detto, prevede un menu restrittivo e iperproteico da seguire per sole due settimane, durante le quali si potrebbero perdere circa 9kg. Ecco il menu settimanale da seguire.

Lunedì

Colazione : caffè a volontà senza zucchero (con dolcificanti)

: caffè a volontà senza zucchero (con dolcificanti) Pranzo : 80 grammi di tofu al naturale o 2 uova sode, spinaci poco salati

: 80 grammi di tofu al naturale o 2 uova sode, spinaci poco salati Cena: 1 grande bistecca alla griglia o in padella, insalata di sedano e finocchi

Martedì

Colazione : carote al limone e caffè

: carote al limone e caffè Pranzo : nasello al vapore e pomodori

: nasello al vapore e pomodori Cena: 1 bistecca con insalata

Mercoledì

Colazione : caffè senza zucchero e una fetta di pane

: caffè senza zucchero e una fetta di pane Pranzo : 100 grammi di tempeh, insalata e pomodori

: 100 grammi di tempeh, insalata e pomodori Cena: prosciutto cotto e insalata

Giovedì

Colazione : caffè e una fetta di pane

: caffè e una fetta di pane Pranzo : pollo alla griglia o pesce al vapore e pomodori

: pollo alla griglia o pesce al vapore e pomodori Cena: 100 grammi di bresaola o 100 grammi di seitan al naturale o alla piastra, carote

Venerdì

Colazione : caffè senza zucchero e una fetta di pane

: caffè senza zucchero e una fetta di pane Pranzo : 1 bistecca grande, insalata e qualsiasi tipo di frutta

: 1 bistecca grande, insalata e qualsiasi tipo di frutta Cena: prosciutto cotto

Sabato

Colazione : caffè senza zucchero e una fetta di pane

: caffè senza zucchero e una fetta di pane Pranzo : 1 burger alle verdure, carote cotte o crude e 50 grammi di emmenthal

: 1 burger alle verdure, carote cotte o crude e 50 grammi di emmenthal Cena: frutta e 250 grammi di yogurt scremato

Domenica

Colazione : tè con succo di limone

: tè con succo di limone Pranzo : 1 bistecca alla griglia, frutta

: 1 bistecca alla griglia, frutta Cena: a piacere

Durante la Dieta Plank, non sono concessi condimenti, zuccheri, salse, carboidrati, bibite gassate, bevande alcoliche o grassi vegetali. Non sono concessi spuntini tra i vari pasti ed è importante non ripetere questa dieta per circa tre anni. Come detto prima, il consiglio è quello di consultare un medico nutrizionista prima di cominciare una dieta così restrittiva. Scopri di più anche sulla Dieta all’Avena e il menu settimanale da 1200 calorie per perdere peso.