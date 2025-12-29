Destinazioni low budget da sogno: senza rinunciare a confort e cultura – CheDonna.it

Viaggiare con un budget limitato non significa rinunciare al comfort o alla cultura. In alcune parti del mondo, è possibile soggiornare in luoghi incantevoli, gustare la cucina locale ed esplorare senza lo stress costante di spendere troppo.

Questo perché le destinazioni in questione sono state create per offrirti molto, spendendo di meno. Se sai dove andare, i soldi che spendi per il viaggio possono essere spesi in alloggi privati, trattamenti termali ed esperienze di alto livello.

Per viaggiare bene oggi basta essere ben informati, fortunatamente grazie alla mole di viaggiatori in movimento perpetuo che forniscono informazioni e ragguagli, ora è facile fare dei viaggi da sogno senza spendere cifre esorbitanti e senza farsi truffare soprattutto, un rischio che incombe regolarmente.

Viaggi da sogno senza portafoglio

Tra le destinazioni consigliate per scoprire luoghi low cost la prima che vi citiamo è Ubud in Indonesia, con una vita quotidiana che prevede ville private circondate da risaie, che costano circa 30 euro e includono il servizio di pulizia giornaliero. I ristoranti servono gustosi piatti locali a pochi dollari e i massaggi costano meno di un biglietto del cinema. La città offre anche corsi di yoga a basso costo e permette di raggiungere a piedi i villaggi tradizionali.

I turisti con un budget limitato tendono a trascurare Lisbona, in Portogallo ma quello che non sanno è che offre un ottimo mix di cultura ed cibo. Questa capitale costiera offre l’accesso a castelli, quartieri storici e viste panoramiche sulla città senza i tipici prezzi dell’Europa occidentale. Gli alloggi vicino al centro possono essere affittati per 50-70 euro, e i pasti con bevande in genere costano meno di 15 euro.

Il cibo da solo rende Città del Messico una meta da visitare, e la buona notizia è che non vi costerà nulla. I tacos dei venditori ambulanti più esperti costano in genere 1 euro, e persino i ristoranti di lusso costano circa 30 euro a persona. I trasporti pubblici sono affidabili ed estremamente economici, dato che le corse in metropolitana costano meno di 30 centesimi. L’ingresso ai musei costa solo pochi dollari e la domenica il biglietto è spesso gratuito.

In Vietnam, si possono gustare pho, involtini primavera e caffè per un paio di euro al giorno. Le camere d’albergo con comfort moderni e piscine panoramiche costano quasi 40 euro a notte. Le opzioni di trasporto includono autobus notturni e voli low cost tra le città. Attività come crociere su giunche e tour in motocicletta rimangono a prezzi ragionevoli.

A Budapest In Ungheria si possono trascorrere ore immersi nelle sue famose terme, molte delle quali secolari, per il costo di un pasto informale. Al calar della sera, gli edifici abbandonati in tutta la città si trasformano in bar pieni di musica, con tante persone a popolarli e una splendida atmosfera. Con Buda da una parte e Pest dall’altra, la città offre molto da esplorare a un ritmo e a un prezzo accessibili.

Il basso costo della vita a Chiang Mai in Thailandia la rende una delle località più economiche per godersi un’esperienza di viaggio di alta qualità. Cibo e servizi hanno prezzi adatti alla gente del posto, non ai turisti, il che riduce le spese senza sacrificare il comfort. I massaggi tradizionali thailandesi costano circa 6 euro, e gli hotel boutique con giardini e comfort moderni spesso costano meno di 30 euro.

Negli ultimi due decenni, Medellín in Colombia si è trasformata da una città turbolenta a una fiorente, diventando una delle città più vivibili del Sud America. Gli ospiti possono affittare moderni appartamenti Airbnb a El Poblado per circa 35 euro, molti dei quali dispongono di balcone e Wi-Fi ad alta velocità. Inoltre, la metropolitana, pulita e affidabile, rende facile spostarsi in città senza costi aggiuntivi.

Gli hotel storici di Jaipur in India, sono dei palazzi ristrutturati che ora ospitano sistemazioni economiche. Per 30 dollari, è possibile dormire in stanze che un tempo ospitavano nobili. I piatti tradizionali indiani in tutta la città sono freschi, sostanziosi e si possono trovare a meno di 5 euro. Chi è interessato alla musica classica, ai rituali antichi o all’artigianato regionale può sperimentarli in prima persona a prezzi accessibili.

Una notte in un riad tradizionale a Marrakech in Marocco, offre bellezza architettonica e comfort per meno di 40 euro. Molti riad includono la colazione in lussureggianti cortili e l’accesso alle lounge sul tetto. Gli hammam in città offrono trattamenti completi per meno di 30 euro. D’altra parte, tajine e carne alla griglia sono disponibili a prezzi molto inferiori rispetto ai loro equivalenti occidentali.

Soggiornare in un hotel scavato nella roccia a Göreme in Turchia offre un’esperienza unica a un prezzo accessibile. Le camere scavate nella roccia sono per lo più dotate di pavimenti riscaldati e costano circa 40 euro. La colazione turca con pane, formaggi e olive è solitamente inclusa. La conformazione della città e il suo paesaggio naturale la rendono facile da esplorare a piedi.