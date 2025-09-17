Decorare casa per Natale: la guida passo passo

Il Natale è una delle feste più amate da grandi e piccini. Oltre allo scambio dei doni, a essere apprezzata è la possibilità di decorare l’abitazione in modo inusuale e piacevole, trasformandola, una volta all’anno, in un nido da sogno, ricco di fascino e calore.

Decorare casa per le feste è un’attività capace di coinvolgere ogni componente della famiglia e, in alcuni casi, si trasforma in un vero e proprio rito, tramandato di generazione in generazione. Dalla scelta delle decorazioni ai ritocchi finali, ogni passaggio riveste una grande importanza, soprattutto se si desidera creare un’atmosfera davvero accogliente.

In questo articolo andremo a scoprire tutti i passaggi da compiere per addobbare la propria abitazione in stile natalizio e lasciare i propri ospiti a bocca aperta.

Decorare casa per Natale: scegliere lo stile

Il primo passo da compiere per decorare la propria abitazione in vista del Natale consiste nello scegliere lo stile da seguire. Questo passaggio risulta fondamentale in quanto inciderà profondamente sulla scelta delle decorazioni, definendole tipologia, colori, aspetto e persino materiali.

Chi desidera rimanere aderente alla tradizione, potrà affidarsi allo stile classico, sempre di tendenza e in grado di donare all’abitazione un’atmosfera calda e confortevole grazie all’uso di colori come l’oro, il verde e il rosso, e alla presenza di decori e addobbi quali le ghirlande, le candele profumate, i fiocchi, le stelle di Natale e via dicendo.

Una valida alternativa, declinata in veste più fredda e sobria, ma non meno classica, è fornita dallo stile scandinavo, il quale, giocando con colori quali il bianco, l’azzurro, il grigio, l’argento, è in grado di richiamare alla mente paesaggi innevati e di donare all’ambiente un’aria rilassante e sofisticata.

Se si amano le atmosfere giocose e da sogno o semplicemente si desidera far contenti i propri bambini, si può invece optare per stili come quello candy, scegliendo addobbi a forma di bastoncini di zucchero e caramelle, o quello fiabesco, includendo tra i decori schiaccianoci, elfi, villaggi natalizi, trenini e altro ancora. Laddove invece si fosse in cerca di eleganza e sobrietà, si potrebbe optare per uno stile minimal, giocando con addobbi dalle linee semplici e sofisticate, e scegliendo pochi colori ben selezionati, incluso il nero.

Atri stili tra cui è possibile scegliere sono quello naturale, basato sull’uso di decori provenienti dalla natura come bastoncini, pigne, frutta secca, rami di abete; lo shabby chic, romantico e giocato sulle più delicate tonalità del rosa, dell’azzurro e del crema; lo stile marino, ideale per un Natale un po’ insolito.

Decidere quali ambienti della casa addobbare

Dopo aver scelto lo stile e prima di procedere con l’acquisto delle decorazioni di Natale, è necessario valutare con attenzione quali ambienti addobbare. Irrinunciabile è il salotto, cuore della casa e stanza in genere destinata ad accogliere gli ospiti e a scartare i regali. Non meno irrinunciabili, soprattutto se si desidera offrire un pranzo o una cena di Natale di sicuro effetto, sono cucina e sala da pranzo. Meno indispensabili, ma da non trascurare se ci si vuole immergere completamente nell’atmosfera natalizia, sono invece le camere da letto e persino il bagno.

Naturalmente, da addobbare obbligatoriamente anche l’eventuale cortile o giardino di proprietà, oltre a terrazzi e balconi.

Scegliere gli addobbi giusti

Arrivati a questo punto, si può procedere con la scelta delle decorazioni di Natale. In rete, su e-commerce come quello di Leroy Merlin, è possibile trovarne un’ampia selezione, in grado di soddisfare tutte le esigenze di stile, tutti i gusti e, non meno importante, tutte le tasche.

Per individuare quelli perfetti è necessario tenere conto dello stile scelto e dei punti della casa da decorare. Ad esempio, se si opta per lo stile classico, si possono acquistare palline rosse, verdi e dorate o argentate, ghirlande e centrotavola decorati con pigne e stelle di Natale, tessili rossi arricchiti con stelle, alberi e altri decori a tema natalizio dorati, bianchi e verdi; laddove invece si preferisse lo stile fiabesco, via libera a pupazzi raffiguranti gnomi ed elfi, villaggi natalizi in movimento, trenini e altre decorazioni giocose.

Tra gli elementi che non dovrebbero mai mancare è possibile citate le luci, bianche o colorate, a filo o a forma di personaggi, e i festoni da appendere a porte e finestre, nonché all’albero e in altri punti strategici.

Posizionare le decorazioni

Dopo aver acquistato le nuove decorazioni di Natale, si può procedere con il loro posizionamento.

Naturalmente, non esiste un ordine specifico da seguire, ma in genere si tende a cominciare dall’albero, dal presepe o dal villaggio di Natale, elementi focali degli ambienti decorati in stile natalizio, passando poi a posizionare i tessili a tema, come tende, plaid, copridivani, e a decorare il caminetto – se presente -, eventuali ripiani e scaffali, nonché porte e finestre con festoni, palline, fiocchi, ghirlande e altri elementi decorativi.

Per finire, si può passare a posizionare eventuali pupazzi e statuette ai piedi dell’albero, vicino alla porta d’ingresso, su poltrone e divani.