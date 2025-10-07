Da Uomini e Donne al Grande fratello: una foto infiamma il web – chedonna.it

Tra Uomini e Donne e Grande Fratello, le voci corrono: Alfonso Signorini lo vuole nel cast? Il web è già in gran fermento, ecco cosa abbiamo scoperto.

Una semplice foto allo specchio, un look total black e un invito che pesa più di mille parole. Tanto è bastato perché il nome dell’ex tronista tornasse a rimbalzare sui social, tra curiosità e sospetti. Nelle scorse ore ha pubblicato su Instagram un elegante selfie pre-serata. Destinazione? Un evento meneghino dove contano le presenze e, soprattutto, i padrini di casa: il trentennale del settimanale Chi. Da quel momento, la macchina delle ipotesi non si è più fermata.

C’è chi giura di aver colto un segnale, chi legge in quell’invito un lasciapassare televisivo, chi collega date e sguardi per azzardare un passo successivo verso il Grande Fratello. Non è la prima volta che attorno a lui si accendono i riflettori del reality, ma questa volta l’intreccio appare più fitto, con dettagli e incroci che hanno messo in fibrillazione una community già pronta al toto-cast. Che cosa è successo davvero in quella notte milanese? E perché la presenza di alcune figure chiave sta alimentando aspettative che vanno oltre la semplice mondanità?

Dal party di Chi al segnale per il GF Vip: tutti gli indizi

Mercoledì 1° ottobre, a Milano, Alfonso Signorini ha celebrato i 30 anni del settimanale Chi con un party esclusivo. Tra gli invitati c’era Gianmarco Steri, ex tronista di Uomini e Donne, che poche ore prima aveva condiviso su Instagram un selfie allo specchio in abito total black. La sua presenza all’evento, e poi a una cena con volti noti come Helena Prestes, Javier Martinez, Beatrice Luzzi, Valeria Marini, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ha scatenato le voci su un imminente approdo al Grande Fratello (versione GF Vip o nuovo corso). Il rumor è stato rilanciato dall’esperto di spettacolo Amedeo Venza, secondo cui sia Steri sia Martina De Ioannon avrebbero sostenuto il provino per il reality, alimentando l’ipotesi di un ingresso nel cast della prossima edizione.

Secondo i presenti, l’ex volto del dating show è stato tra i primi ad arrivare e tra gli ultimi a lasciare la sala, segno di un invito non casuale. L’attenzione è cresciuta quando alcuni scatti e clip della serata hanno mostrato Steri a suo agio accanto a Signorini e ad altri habitué della tv. Su X i commenti si sono moltiplicati: “Signorini lo adora, è fatta per il GF Vip”, “Se era al compleanno di Chi, un motivo c’è”. Il punto, sottolineano in molti, è la ricorrenza con cui l’ex tronista riappare nei radar del Grande Fratello a ridosso di selezioni e riunioni di cast.

Al quadro, già ricco, si aggiunge il retroscena che riguarda Martina De Ioannon. Nei giorni scorsi si è parlato della fine della sua storia con Ciro: al centro, secondo indiscrezioni, un incontro casuale con Gianmarco Steri in un locale di Roma, non raccontato subito al partner e poi emerso sui social. Da lì, la crisi. Proprio Venza ha ricordato: “Tre mesi fa scrissi che entrambi avevano fatto il provino per il GF Vip”. Un tassello che, incastrato agli altri, delinea una pista sempre più concreta.

Resta da capire se il format tornerà a gennaio o, come sussurra qualcuno, all’inizio del 2026, e in quale versione. Per profilo televisivo, storia personale e platea di fan, Steri appare un candidato naturale: ponte tra Uomini e Donne, linguaggio da reality, presenza social allenata e visibilità su Instagram.