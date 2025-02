Risparmiare tempo e soldi in cucina è possibile, grazie ad alcune ricette veloci ed economiche che permettono di gustare ottimi piatti sani.

La vita frenetica ci porta spesso a non riuscire a fare tutto quello che vorremmo. La cucina, però, ha un posto importante, perché mangiare bene e seguire un’alimentazione sana è parte del nostro benessere. Perché rinunciare a un pasto sano e gustoso? Fortunatamente, esistono delle ricette veloci ed economiche che sono la soluzione perfetta per chi non vuole rinunciare a piatti deliziosi da preparare in pochi minuti, senza spendere una fortuna.

Sia che si tratti di un pranzo veloce o una cena in famiglia o tra amici, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Scopriamo alcune delle ricette veloci ed economiche da preparare in tempo record senza svuotare il portafoglio.

Ricette economiche e veloci per cena per risparmiare: la gustosissima farinata di ceci

La farinata di ceci è un piatto di tradizione povera e contadina e, per questo, costa pochissimo ma ha, comunque, tanta sostanza. Per prepararlo, basta acquistare 150 grammi di farina di ceci, l’olio extravergine di oliva e il sale. Anche la ricetta è, a dir poco, semplice: si inizia mescolando tutti gli ingredienti insieme all’acqua per, poi, versare il composto in una teglia cosparsa di olio, da infornare per 25 minuti a 230 gradi circa.

Quando la farinata avrà assunto un bel colore dorato, allora sarà pronta! Piatto tradizionale della cucina ligure, è particolarmente amato anche nelle altre regioni italiane. Si tratta, ovviamente, di un piatto che può essere consumato anche da vegetariani e vegani. È davvero semplice da preparare, oltre che buonissimo!

Ricette economiche invernali: la ricetta della vellutata di patate e carote

La ricetta della vellutata di patate e carote è semplicissima da preparare. È una delle ricette light più gustose. Ideale da gustare calda, è perfetta da consumare quando fa freddo e si vuole restare leggeri senza perdere gusto e nutrienti. Questa zuppa di verdure cremosa è, infatti, ricca di proprietà benefiche.

Per la preparazione bastano appena dieci minuti e venti minuti di cottura. Basta pelare patate e carote, tagliare a cubetti aggiungendo cipolla, sedano, sale, pomodoro, acqua e un filo di olio di oliva. Il tutto andrà cucinato e, poi, passato nel Bimby.

Secondi piatti veloci ed economici: l’insalata di peperoni facile e preziosa per l’organismo

L’insalata di peperoni è perfetta anche come secondo piatto veloce ed economico. Non c’è nulla da cuocere: basta semplicemente mettere insieme peperoni gialli, peperoni rossi, olio extravergine di oliva, cipolle rosse, aceto balsamico, menta e sale.

A questi ingredienti possono essere aggiunti mozzarella, olive verdi, olive nere, parmigiano, tonno, sgombro e molto altro, in base ai gusti personali. Come visto, quindi, con poco tempo e poco budget si possono, comunque, preparare ottimi piatti.